Senador de Morena explica los jaloneos en la sesión; “no debió haber ocurrido” (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del zafarrancho que se suscitó el jueves entre senadores, el legislador de Morena, Luis Fernando Salazar, quien detuvo por la espalda al panista Enrique Vargas, dijo que se inmiscuyó en la gresca para evitar que agredieran a su coordinador parlamentario, Adán Augusto López, y al senador Miguel Ángel Yunes.

En un video publicado en sus redes sociales, el senador morenista resaltó que la violencia no es el camino para encontrar la solución, pero eso haría por los que considera su equipo y “casi casi su familia”.

“Lamentablemente en el pleno del Senado de la República se dio un momento de tensión, un conato de bronca que no debió haber ocurrido, pero resulta que el senador Vázquez, del PAN, agredió y le faltó al respeto a nuestro compañero, el senador Miguel Ángel Yunes.

"Yunes se acercó a él para pedirle que se disculpara por la grave falta de respeto y en eso llegó Enrique Vargas, el senador Vargas, y vi cómo intentó agredir, desde mi punto de vista, a nuestro coordinador Adán Augusto López y al propio Miguel Ángel Yunes. Llegué porque quise evitar que Vargas los agrediera. Yo entiendo que la violencia jamás la respuesta ni la solución, pero esto haría yo y esto hago yo para defender a quienes considero mi equipo y casi casi mi familia”, explicó.

El morenista enfatizó que “vergüenza” es que alguien milite en el PAN y que siga cuestionando la decisión de Miguel Ángel Yunes de votar en favor de la reforma al Poder Judicial y por apoyar los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que la única vergüenza que hay aquí es que alguien milite en el PAN y que el PAN ya por favor de una vez por todas superen la decisión responsable que tomó Yunes en beneficio de la patria y en apoyar al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”, resaltó.

Al término de la sesión del jueves en el Senado, Miguel Ángel Yunes se acercó al panista Mario Vázquez para reclamarle las expresiones en su contra, durante la discusión se acercó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López y se jalonearon con los legisladores panistas, incluido Enrique Vargas, quien fue abrazado por la espalda por el morenista Luis Fernando Salazar.

La oposición está desesperada, no tiene credibilidad y no tiene argumentos, su única vía es la violencia.



Adán Augusto es provocado por #Lordbotox Enrique Vargas.

Vargas golpeó y amenazó de muerte al ex candidato a Huixquilucan.

Vargas tiene antecedentes penales de agresor. pic.twitter.com/VMjmQBHuwO — Santy Así Mero! (@SantyRuize) December 6, 2024