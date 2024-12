“Sí se pudo”: Padre buscador halla en una fosa de Tijuana a Erick, su hijo desaparecido hace 5 años

BAJA CALIFORNIA (apro).- Eddy Carrillo buscó durante más de cinco años, dentro y fuera del estado de Baja California, a su hijo Erick Carrillo.

Sin contar con experiencia ni los medios necesarios, en ese tiempo organizó la Fundación Internacional “Todos Somos Erick Carrillo” y ayudó a localizar a mil 650 personas, vivas y fallecidas, al tiempo que presenció el horror de las desapariciones en México.

El hombre originario de Tijuana, cuya trayectoria de vida incluye limpieza de automóviles, venta de periódico en una glorieta y labores de construcción en Estados Unidos, como fue documentado la prensa local a lo largo del tiempo, visitó predios, laderas, baldíos, canales y arroyos, en búsqueda de su hijo de 24 años.

Erick Carrillo Álamo fue visto por última vez el 1 de junio de 2019, en la colonia El Dorado, en Tijuana. De 1.70 metros de estatura, tez morena, 60 kilos, ojos cafés, boca chica, cabello negro y complexión delgada. Aparecía con 19 años de edad en la ficha oficial que circuló durante este tiempo.

Padre buscador. Foto: Especial

En una entrevista concedida a Semanario Zeta en el 2021, el padre contó que su vástago también residía en Estados Unidos, pero acudía dos veces por año para visitar principalmente a su madre. El día que desapareció estuvo en Playas de Tijuana, después en una casa en la colonia Real de San Francisco y, posteriormente, en un bar de El Dorado Residencial. De ahí salió junto con sus amistades a las 6 de la mañana y se fueron a comer burritos, según captó una cámara de vigilancia.

Fue la última vez que supieron de él, así como de su amigo, Francisco Iván Ayala González.

Tras cinco años y seis meses de visitar fosas en Michoacán, Jalisco, Sonora, Tecate, Tijuana y Ensenada, donde llegó a encontrar hasta 50 cuerpos mutilados y otros colgados en árboles, Eddy Carrillo concluyó su viaje este viernes 6 de diciembre.

“Yo pienso que es él, por todos los indicios, por la chamarra…”

El pasado martes 3 de diciembre, Eddy Carrillo convocó a rueda de prensa en la ciudad de Tijuana, para dar a conocer que hace dos semanas habían recibido información de un lugar donde podría estar su hijo.

Narró que se dirigieron a un predio en el Fraccionamiento El Lago, al este de dicha localidad fronteriza, que habían revisado desde el 2021 y donde habían localizado una fosa con nueve cuerpos, luego a los meses otra con siete cuerpos, y una tercera con cuatro cuerpos más, pero ninguno correspondiente a Carrillo Álamo.

“Hace aproximadamente 15 días volvemos a ir con la fundación y damos positivo con una fosa con dos osamentas. A 10 metros encontramos huesos: una tibia, dos fémures, que dan positivo al acompañante, al amigo”, mencionó, además de agregar que estas coincidieron con las muestras de los familiares de Francisco Iván Ayala González.

Hace cinco días, Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) me llama para una mesa de trabajo, prosiguió, para presentarle una chamarra que traía Erick el día que desapareció.

“Todavía no tenemos los resultados del ADN. La fiscalía me pide ocho días para darme la información, analizando todos los ADN de la familia de Erick y la propia osamenta que se localizó… yo pienso que es él, por todos los indicios, la chamarra… ya se localizó al muchacho. Sabíamos que se podían encontrar juntos”, mencionó en dicha jornada.

Durante la mañana de este viernes 6 de diciembre, Eddy Carrillo acudió a la fiscalía. Conocido por realizar constates transmisiones en vivo de sus hallazgos, también lo hizo sobre el reporte a cargo de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y la FGE, quienes brindaron la notificación de manera formal.

El dictamen de genética forense fue que presentaban una probabilidad de parentesco biológico directo de un 99.9 por ciento, con el padre y la madre del joven Erick Carrillo.

Tras conocer el resultado, el buscador brindó una conferencia, en la que agradeció el apoyo de la prensa desde el primer día.

“Sí se pudo: Erick Carrillo ya fue localizado. Dio ‘match’ (de) 99.9 con la señora Perla Mercedes Álamo Ochoa y 99.9 con el señor Eddy Carrillo. Estoy preparado, era un día que estaba esperando. Es la primera vez que sentí que era mi hijo Erick, que estaba cerca”, expresó.

De acuerdo con la información general, el funeral del joven está previsto para el próximo 12 de diciembre, además de que el padre también ha anunciado retirarse de las labores activistas, pero continuará ofreciendo apoyo a otras familias.

Por mientras, en el sitio oficial de redes sociales del Colectivo “Todos Somos Erick Carrillo”, se puede leer la promesa realizado hace años.

“Cuando les hice la promesa a mis hijos que buscaría a su hermano Erick Carrillo, sin ser un buscador ni experto en fosas. (No había) ni quien te diera un asesoramiento de cómo buscar un desaparecido en Baja California. No había buscadores, no existía ninguna persona con el conocimiento de rastreo.

“Ni la propia fiscalía tenía conocimiento. Tampoco existía (una) comisión de búsqueda ni de víctimas, (ni) quien te apoyara (con) los medios y salir a buscar a mi hijo Erick. Por esa promesa a mis hijos buscaré y encontraré a su hermano Erick. Les cumpliré la promesa a mis hijos de regresar a Erick a casa”, según concluye el mensaje.