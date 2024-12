“Tomen té de tila”: Sheinbaum a opositores tras discusión de Ciro Gómez Leyva con Epigmenio Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a quienes no están de acuerdo con su forma de gobernar que se tomen un té de tila.

“¿Cómo estamos gobernando? Con los mismos principios, con causas. Nosotros venimos de un movimiento social, a nosotros no nos impuso nadie. Nosotros le servimos al pueblo y estamos al servicio del pueblo, y siempre lo vamos a representar con dignidad y con altura, porque el pueblo de México se merece todo”, dijo esta mañana.

Su administración, afirmó, es un modelo distinto “que riega desde abajo, que tiene como máxima: por el bien de todos, primero los pobres, que tiene como máxima acabar con el régimen de corrupción y privilegios”.

Añadió la dedicatoria de su mensaje:

Eso tiene, bueno, enojadísimos a los adversarios. Vean, Ciro, cómo se puso con Epigmenio, un enojo... Té de tila. Estamos entrando a la Navidad, tranquilidad. Vean a… —¿Cómo se llaman estos?— Alazraki; no, no, no. Ah, que, por cierto, dijo que: “a la oposición le hacía falta un López Obrador”; no, no, no”, lanzó.