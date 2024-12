Tribunal de Disciplina Judicial castigará quienes emitan fallos contra el poder político: jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces federales criticaron la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y la presión constante a la que se verán sometidos los juzgadores a través de este.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), los magistrados afirmaron que este tribunal podría convertirse en una herramienta de represalia o censura para jueces que emitan fallos impopulares o que desafíen intereses del poder político en turno.

El magistrado Juan José López Olvera dijo que a este nuevo órgano se le está dando un enfoque policial, más que administrativo o regulatorio.

“La novedad no es que exista un Tribunal de Disciplina Judicial, la novedad es el enfoque que se le está imprimiendo, el enfoque policial, la capacidad pretendida de que los jueces de jueces, que son los que disciplinan a los jueces, tengan la capacidad de revisar las decisiones como si fueran otra instancia, pero no para revocar la decisión, no para modificarla, sino para sancionar a la persona que desempeña la función de juzgar”, dijo Olvera.

Recordó que para eso ya se cuenta con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual se ha encargado de supervisar y administrar el Poder Judicial de la Federación desde 1994 y que, a través de él, cuando ha sido necesario, se han cesado o suspendido a juzgadores si así lo ameritaban.

El magistrado José Rogelio Alanís opinó que al tribunal se le está dando un enfoque similar al de una fuerza policial, lo que implica una supervisión constante de los jueces. Esto generaría una presión continua sobre ellos, ya que tendrían que pensar en lo que el tribunal de disciplina opina sobre sus decisiones, lo que podría influir en sus fallos para evitar críticas o sanciones.

“Las partes que van a estar sometidas al juez, ya no van a estar en un plano de igualdad. La parte cuyo interés coincida con el que políticamente llegue a tener el tribunal de disciplina, va a estar en un plano de superioridad respecto a la otra parte, y cuando hay una superioridad respecto a otra parte, se da sometimiento. ¿Y dónde quedó la igualdad que maneja la Constitución? ¿Dónde quedó la igualdad que se requiere entre los ciudadanos para que exista una República? Pues queda de lado, y de lado también queda entonces la ciudadanía y la República”, dijo Alanís.

Ayer, el Pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría de votos, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que introduce la figura de los "agentes investigadores", quienes serán responsables de monitorear la conducta y desempeño de los jueces federales.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez también consideró que dicho tribunal podría generar presiones externas sobre los jueces y magistrados, afectando su imparcialidad y autonomía al estar sujeto a un control político.

“Se adopta una lógica que se aparta totalmente de la carrera judicial. Es una lógica que atiende a un 90% de lealtad y a un 10% de capacidad. ¿En qué se va a traducir? En transmitir una orden, que esa orden se acate en sus términos y ¿En qué va a convertir a los jueces? Ya se ha dicho, simples operadores políticos que atiendan esas instrucciones. Ahora, si no ocurre así, aquellos jueces que no acaten, que no atiendan, serán objeto de ataques, de persecución a través del tribunal de disciplina", concluyó.