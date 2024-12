“Usted traicionó al pueblo”: Mujer increpa a Miguel Ángel Yunes Márquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la gresca que se suscitó en el Senado de la Republica entre el legislador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez y el panista Mario Vázquez, salió un video en donde una mujer increpó al senador morenista en un aeropuerto.

En un video que circula por las redes sociales, se aprecia cómo una mujer le pide una declaración a Yunes Márquez sobre por qué cancelaron sus carpetas de investigación en Veracruz.

Además, le cuestiona sobre si también a ella la va a empujar, como se aprecia en los videos que circularon el día de ayer de la gresca en el Senado, lo que el senador morenista sólo le responde con rostro de tedio: “¡Por favor no, por favor deme chance!”.

“Quisiera hablar de su declaración relacionada ayer. Es que traicionó al pueblo, traicionó a los partidos, ¿No cree en eso específicamente? No, denos un chance a los mexicanos, que hizo la reforma judicial.

“Soy una mujer, ¿también me va a empujar? No, no me vea así. Porque usted es el típico que hace daño, y ahora parece ser que los que lo dañamos somos nosotros ¿No le parece?

“Lo que nos tendría que explicar es por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre. No es caballero, no es mexicano. Hasta luego”, le cuestionó la persona.

El video termina cuando el senador Miguel Ángel Yunes pasa a lo que parece otra sala en el aeropuerto.