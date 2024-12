“Ya me quito un peso de encima”: Salinas Pliego responde sobre su pérdida de más de 5 mmdp (Video)

“Ya me quito un peso de encima”: Salinas Pliego responde sobre su pérdida de más de 5 mmdp. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras la caída de las acciones del conglomerado Grupo Elektra del 72.5%, del día lunes 2 de diciembre, y que representó una pérdida aproximada de 5 mil 500 millones de dólares para su accionista mayoritario, Ricardo Salinas Pliego, el empresario apareció inafectado por la situación en un TikTok.

Salinas Pliego, quien se encuentra de visita en Argentina con motivo de la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC 2024, apareció en una serie de videos junto con varias personas, entre ellas, su sobrino Memo Salinas, hijo mayor del también empresario Guillermo Salinas Pliego.

Tras el desplome del conglomerado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMN), el pasado 2 de diciembre, Salinas Pliego se ha dedicado a lanzar acusaciones en su red social X, donde señala directamente a Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, como la persona detrás de una campaña en contra de sus empresas.

El millonario también señaló a Alfredo Navarrete Martí, jefe de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como el responsable de la pérdida de la inversión de los tenedores de las acciones en circulación.

“Perdieron más de la mitad de su inversión por su irresponsabilidad y perversidad de querer afectarme a mí. Pero tendrá sus consecuencias”, sentenció.

En el video Memo Salinas le preguntó a su tío qué se siente ser 5 mil millones menos rico en una tarde. Ricardo Salinas Pliego respondió: “No me cambió nada mi libertad, al contrario, nada. Ya me quito un peso de encima. Ya no estoy en la pinche lista”.