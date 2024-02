Sheinbaum reveló que AMLO narra en su libro cómo la invitó a ser su secretaria de Gobernación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó a publicitar el nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador titulado “¡Gracias!”, del cual dijo que “cada página” es “una lección de vida, una lección política”.

Buenos días, hoy volamos hacia Sonora. Aprovecho para leer “¡Gracias!”, el nuevo libro del presidente @lopezobrador_. Cada página es una lección de vida, una lección política. pic.twitter.com/bHwFoAY41e — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 10, 2024

Además, reveló que en un capítulo el tabasqueño narra que en el 2018, cuando compitió por tercera vez por la Presidencia de la República, la invitó a ser su secretaria de Gobernación, pero ella prefirió competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La mañana de este sábado 10, la morenista subió a sus redes sociales una foto en la que se le ve sentada junto a la ventanilla de un avión mientras lee un libro de cientos de páginas.

La imagen la acompañó con el siguiente mensaje: “Buenos días, hoy volamos hacia Sonora. Aprovecho para leer “¡Gracias!”, el nuevo libro del presidente @lopezobrador_. Cada página es una lección de vida, una lección política”.

Más tarde, durante su participación en un panel de medios con prensa de Sonora, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre dicha obra, a lo que contestó:

Se los recomiendo, es un libro muy emotivo y al mismo tiempo informativo y concientizador… Es una lección de consecuencia y congruencia y es un libro necesario de leer para todos los que somos parte de este movimiento y de reconocimiento al pueblo de México y la grandeza de nuestra patria”.

¿Sheinbaum en Gobernación?

En el panel, la aspirante presidencial reveló algunas anécdotas que cuenta el tabasqueño en sus páginas, pero se detuvo en una en particular:

“Tiene un capítulo ahí que cuenta que me invitó a ser secretaria de Gobernación. Ya no es secreto para nadie porque ya está escrito ahí en la época en la que yo quería participar en la encuesta para la Jefatura de Gobierno. Y bueno, tiene anécdotas de cómo lo vivió él. Yo tengo mi versión jeje, pero en efecto, él me invitó a ser secretaria de Gobernación y yo le dije que yo quería participar en la encuesta para la Jefatura de Gobierno”.

Según contó, el ahora Ejecutivo federal le contestó: “va a estar difícil, pero allá tú”. Y agregó: “Inclusive cuenta y dice ‘pues yo pensé que se iba a alegrar y en realidad no la vi tan alegre porque ella quería competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.

La morenista aprovechó el comercial del libro para hablar de ella misma sobre esa anécdota: “en realidad es que yo venía de Tlalpan y nací en la Ciudad y tenía una visión para la Ciudad que, en una buena parte la pude cumplir, como el transporte público y en mejorar el medio ambiente”.

Al terminar el panel, Sheinbaum Pardo presumió el momento, otra vez, en su cuenta de X:

“En el panel de medios de hoy, leí un fragmento del libro ‘Gracias’ (sic) del presidente “@lopezobrador_. Es muy pertinente su lectura, en estos momentos, para tod@s los que pertenecemos a la Cuarta Transformación”.

Sin embargo, en el video que acompaña al mensaje no se le ve leyendo ninguna parte del libro, sino hablando de la crisis del agua en el país. Minutos más tarde se corrigió el error y se subió el video correcto.

En el panel de medios de hoy, leí un fragmento del libro “Gracias” del presidente @lopezobrador_.



Es muy pertinente su lectura en estos momentos para tod@s los que pertenecemos a la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/FM75SzK6bI — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 11, 2024

Por otra parte, a su llegada a Sonora, Claudia Sheinbaum se dejó fotografiar por la prensa mostrando un ejemplar de esa obra mientras sonríe a las cámaras.

Oficialmente, la nueva obra de López Obrador saldrá a la venta el próximo viernes 16 de febrero. Publicado por la Editorial Planeta Mexicana, tiene 560 páginas y tendrá un costo de 619 pesos.