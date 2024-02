AMLO inaugura Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en Tepito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En la primera vez que acude a Tepito como presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó que va a continuar la transformación y quien lo suceda tiene la misma manera de pensar que él. “No hay nada que temer”.

Durante la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel CDMX, Tepito-Box, el mandatario federal señaló: “Hay quienes dicen, piensan que va a suceder después, ya me faltan siete meses y unos días”.

Al escuchar gritos que le piden que continúe en el gobierno, agregó: “Me voy a ir porque soy maderista, sufragio efectivo no reelección, acuérdense bien de eso y ¿Saben también por qué me voy? Y por eso tengo que transmitirles que no hay que preocuparse por el futuro, porque el porvenir va a venir acompañado también de la justicia, porque va a continuar la transformación”.

Expuso que también se va porque “quien me va a sustituir tiene también la misma manera de pensar que tengo yo, que tenemos muchos, es una persona humana quien me va a sustituir, no hay nada que temer, puede ser –no puede ser– estoy, seguro que va a ser mejor que ahora”.

Dijo que estar en ese lugar no es algo inédito, no desconocido para él porque acudió cuando fue jefe de gobierno, hace más de 20 años.

Inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en Tepito. Foto Germán Canseco

“Me da mucho gusto estar aquí, decirles que no hemos cambiado en nuestra manera de pensar y de ser. Es un orgullo que desde que iniciamos a trabajar en las comunidades indígenas o los más pobres hace cerca de 50 años”, también dijo identificarse “con los que viven en el barrio porque vengo de las entrañas del pueblo. Por eso celebro que se haya tomado esta decisión de hacer escuelas de beisbol, atletismo y boxeo. Es una gran escuela, de lo mejor que se tiene a nivel nacional”.