Felipe Calderón no me da consejos: Xóchitl Gálvez

MADRID (apro).— “No vengo a exigir disculpas por un pasado distante que no se puede cambiar”, afirmó Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, en un encuentro con empresarios españoles y mexicanos, y propuso que España y México, como “naciones hermanas” deben “construir juntos”.

“En la agenda internacional, una de las prioridades será reconstruir la amistad y la confianza con el pueblo y con el gobierno de España”, al resaltar las fuertes relaciones comerciales que hay entre ambas naciones, en especial, en inversiones.

“Conmigo no habrá ni pausas ni agravios”, dijo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en su segunda jornada en España, en la que mostró su distancia respecto de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que exigió a España que el rey Felipe VI pidiera perdón por los agravios cometidos durante la Conquista.

Insistió que su objetivo no es pausar ni echar culpas por el pasado. “Yo miro al futuro, no puedo responsabilizar a los españoles de lo del pasado”, señaló.

Xóchitl: no tengo una mala relación con Calderón

Previo a su encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), fue abordada por corresponsales mexicanos sobre su encuentro con Felipe Calderón, como consta en las fotografías que el expresidente subió a sus redes sociales

–¿Qué consejo le dio Calderón?

–No me da consejos. Él llegó a un evento con mexicanos en España, que fue público; él se inscribió, él llegó, nos saludamos, y que vieron ustedes ahí, eso fue lo que pasó.

–¿Le suma hacerse una foto con él? –se le insistió.

–Es un mexicano que vive aquí, yo soy una mujer educada, no tengo una mala relación con él.

–¿Políticamente le admira?

–No… O sea, él hizo su trabajo, él tiene su visión sobre México, yo tengo mi propia visión, tengo mis propias ideas, son distintas, pero no me implica no compartir un saludo.

En su reunión con Ceapi, Gálvez prometió dar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, que ha sido una de las mayores demandas entre el empresariado español desde el inicio de Morena.

Criticó a López Obrador, al señalar que en los últimos cinco años, México “ha estado gobernado por un presidente profundamente enamorado del timbre de su propia voz”, al dedicar varias horas en su “monólogo disfrazado de conferencia de prensa”, desde la cual la ataca a ella y sus adversarios políticos y a la prensa independiente.

Se refirió a las nuevas reformas propuestas recientemente por el mandatario, que son su “añoranza por el viejo régimen”.

Consideró que en esta elección “nos estamos jugando la democracia en México”, al referirse al paquete de reformas constitucionales que el presidente presentó en días pasados, porque si bien dijo “algunas pueden ser muy positivas”, no tendrían que ser texto constitucional, al estar de acuerdo con el pago de la pensión a los adultos de 65 años.

Pero aseguró que la propuesta para votar por elección popular a los ministros de la corte, es “muy grave”, porque lo hace “sabiendo que él tiene dominio sobre la elección”, con todos los mecanismos del Estado; o la desaparición del INE. “Son reformas que atentan contra la división de poderes”, aseguró.

Xóchitl Gálvez tuvo una comunicación telefónica con Alberto Núñez Feijóo, luego de que éste cancelara la reunión que tenían programada, porque debió viajar a un acto de apoyo a la Guardia Civil, en Barbate (provincia de Cádiz), después de que unos narcotraficante mataran a dos guardias al arrollar con su embarcación llena de drogas a la embarcación del instituto armado.

Por la tarde, la candidata de la oposición participó en un encuentro con la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), del Nobel Mario Vargas Llosa, antes de volver a México.