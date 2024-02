Con el Edomex y la CDMX se busca solucionar la escasez de agua: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México buscan resolver el problema del abasto de agua mediante el mantenimiento de infraestructura, perforar más pozos y traer agua de inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la región limítrofe con Hidalgo.

Además de desarrollar infraestructura para extraer agua de pozos que ya existen, el mandatario federal dijo que “ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo y se tiene un plan de mediano plazo para que no falte el agua en la ciudad ni en el Estado de México”.

Cuando se construyó el AIFA descubrieron un acuífero, pero lo importante, dijo, es llevar el desarrollo urbano donde hay ese tipo de recursos.

“Para que tengan una idea: el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene 500 hectáreas, el Felipe Ángeles tiene 3 mil 500 hectáreas, y la base aérea tenía como 2 mil 200 hectáreas. Ahí se están perforando pozos, esa agua va a ayudar”.

Dijo que hay un estudio que se hizo para atender el problema, pero “el antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el gran canal de desagüe, que se construyó en la época de Porfirio Díaz, todas las aguas de la ciudad se canalizaron hacia Hidalgo. Estamos hablando de más de 100 años la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acueducto en la zona del Mezquital y en la limítrofe de Hidalgo y Estado de México”.

Afirmó que se tiene un buen potencial de agua. “Yo era jefe de gobierno, por eso me inclinaba por que el aeropuerto en vez de hacerlo en Texcoco se hiciera en Tizayuca, aunque yo ya tenía mi propuesta de Santa Lucía (…) Era por el agua, porque ya no hay en el oriente y la posibilidad es crecer hacia el norte hacia allá tiene terrenos, superficie y agua”.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que “no se trata de traer agua sino de orientar el desarrollo hacia esa zona”.

Una de las estrategias es lograr un acuerdo entre Ciudad de México, Estado de México y el gobierno federal para aumentar abasto, además es necesaria la reparación de las fugas.

“Invertir en reparación de las líneas de conducción, porque es considerable la fuga de agua por las tuberías que tienen mucho tiempo, los sistemas de distribución hay que estar constantemente reparando fugas, reparando las líneas de distribución del agua. Se está trabajando en eso, decirle a la gente que está actuando de manera coordinada”, afirmó.

Otras de las acciones es que se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua y expuso dos ejemplos de cómo su gobierno ha atendido estos problemas: uno es en Acapulco, luego del huracán Otis. “Se encontró que había muchos pozos que no estaban funcionando porque llevaban tiempo que las bombas estaban descompuestas. Como se hizo un trabajo de rehabilitación emergente pues hay más agua, no se perforaron nuevos pozos, no se hizo un acueducto sino se arregló, porque había mucho descuido. No quiere decir que ya esté resuelto el problema de agua en Acapulco, subrayar cómo hay más agua ahora que la que había después del huracán”, señaló.

El otro ejemplo fue el de Monterrey, donde “resolvimos el problema de la falta de agua en un año (…) Si lo hicimos allá, el abasto de agua en 30% en un año y ya se está trabajando”.

También se refirió a la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum: “Bueno, no puedo hablar de la experta porque se van a burlar, me van a cepillar, pues ni modo que en España se resuelva el problema (en referencia a las críticas de Calderón), ya lo veo que lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador. Es normal, no debe faltar el agua y es temporada electoral”.

El presidente consideró que es un tema que se busca politizar, pese a ser una realidad. “También no puedo omitirlo, hasta Calderón que está en España ya está hablando de la escasez de agua porque ya se está queriendo politizar el asunto, lo quieren agarrar de bandera”.