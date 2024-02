Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se van a huelga; hay 300 sucursales sin servicio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Tras otra semana de negociaciones fallidas en el juzgado”, el Sindicato Mayoritario del Nacional Monte de Piedad estalló una huelga en alrededor de 300 sucursales del país para exigir que se respete su contrato colectivo de trabajo.

Este jueves, en su cuenta de X, Nacional Monte de Piedad reportó que sus sucursales “tienen una interrupción”, sin embargo, informó a sus clientes que pueden continuar con sus pagos.

Este jueves, en su cuenta de X, Nacional Monte de Piedad reportó que sus sucursales "tienen una interrupción", sin embargo, informó a sus clientes que pueden continuar con sus pagos.

En la misma red social, la reportera Verónica Bacaz compartió un video de 2:31 minutos en el que una mujer que se identificó como Leticia Ocampo, integrante del Sindicato de Empleados y Trabajadores de Monte de Piedad, explicó que el motivo de la huelga es porque no han tendido incremento salarial “desde hace tres años”.

ESTALLA HUELGA EN SUCURSALES DEL MONTE DE PIEDAD



Las banderas rojinegras se colgaron este día en las sucursales de todo el país en el Nacional Monte de Piedad, alrededor de 2 mil 500 trabajadores pararon labores y 15 a nivel local en un total de 300 sucursales; tres en… pic.twitter.com/qYM93cADMC — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) February 15, 2024

Agregó que los directivos no quieren dialogar con el sindicato: “Están renuentes a dialogar porque ellos quieren terminar con el contrato colectivo”.

Y enfatizó: “No nos han respetado nuestro contrato, ya llevamos tres años aguantando eso, cerraron 18 sucursales sin tomar en cuenta el contrato colectivo que tenemos, ya está legitimado, prescindieron a varios compañeros sin justificación alguna, varios ya tienen sus demandas correspondientes”.

“Pero, aun así, la administración del señor Javier de la Calle está renuente a dialogar con el Sindicato para llegar a un acuerdo”, relató.

La trabajadora anunció que la huelga continuará hasta que lleguen a un acuerdo con las autoridades correspondientes.

Estalla la huelga en nacional monte de piedad por la defensa de nuestro cct pic.twitter.com/QYFz4RRyxq — Ivan de Jesus? (@ELMACHUK) February 15, 2024

Nacional Monte de Piedad responde

En un comunicado, Nacional Monte de Piedad detalló que el Sindicato Mayoritario de la institución decidió “romper la negociación y estallar la huelga programada para el primer minuto del 15 de febrero del presente año, tras otra semana de negociaciones fallidas en el juzgado”.

Mencionó que, luego de esto, sus opciones son “drásticamente reducidas… lo cual deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores que llevan tres años sin incremento salarial”.

Lo anterior, acusó, por la “intransigencia de su dirigente y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo”.

Nacional Monte de Piedad comentó que a pesar de que se aceptaron “repetidas” solicitudes de prórroga al emplazamiento de huelga, el representante sindical actuó “en agravio de sus representados y, al privilegiar sus propios intereses, se negó todo este tiempo a llevar la consulta con los trabajadores, ignorando el llamado de las autoridades, incluyendo el presidente de la República, a la mediación”.

El comunicado continuó: “Esta situación no hace más que dañar a Nacional Monte de Piedad. No solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado”.

Explicó que lo anterior pone en riesgo casi 250 años de legado, y miles de puestos de trabajo.

Nacional Monte de Piedad anunció que mantendrá comunicación con los clientes por medio de sus canales oficiales y les aseguró que “sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento”.