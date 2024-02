AMLO celebra la “milagrosa” autorización de la Cofece para la compra de 13 plantas a Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue “milagrosa” la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para la operación de compra de las 13 plantas de generación de energía eléctrica que el gobierno hizo a Iberdrola.

Aunque primero destacó que busca que el organismo desaparezca, el presidente también consideró que “se portaron bien porque cumplieron ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes y quiero que a ver si el 27 voy a una planta, si no es ahora porque viene la veda, después. Se está por cerrar la operación, pero sí fue un buen paso y lo agradecemos a la Cofece también”.

Sobre la resolución dijo que “milagrosamente la Cofece ayer autoriza la compra (pero con restricciones) ah claro, limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque si no se convierte en un monopolio ese es el argumento o la excusa”.

El mandatario federal aseguró que buscarán un mecanismo para cumplir con la ley y con la Cofece de la cual también hizo referencia en torno a las reformas que envió al Congreso.

“Espero que no dure mucho (la Cofece) porque ya estamos planteando en las reformas que desaparezca porque es contrario al interés público”, señaló.

Pese a las restricciones que impone la Cofece considera que es un avance porque se trata de un organismo que, acusó, se creó durante el periodo neoliberal para que el gobierno estuviera al servicio de intereses particulares.

También acusó que su gobierno tuvo que esperar a concretar la operación de compra que se concertó en abril de 2023, hasta que Cofece autorizará y “este organismo está manejado por esas empresas”, aunque indicó que la decisión de Cofece está “muy bien”.

“Muchas reformas fueron para mantener privilegios y crear nuevos para una minoría rapaz. Por eso son las nuevas reformas constitucionales para regresarle su espíritu público y social”, dijo.

El jefe del Ejecutivo Federal refirió que en cuestiones políticas y de representación de la ciudadanía pueden darse primero desencuentros y después acuerdos.

“Fíjense lo que es la política y el servicio público, me había peleado con el señor de Iberdrola y cuando se firmó el acuerdo me di un abrazo con él porque yo estoy aquí para buscar el beneficio del pueblo. No estoy aquí para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, nada más tengo adversarios”.