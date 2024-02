La Marcha por Nuestra Democracia es “para defender a la corrupción”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Marcha por Nuestra Democracia, de este domingo, es en realidad “para defender a la corrupción”, por lo que consideró que se trata del “mundo al revés” al ser convocada por quienes le robaron la Presidencia.

“Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González hijo, de los que están convocando a la manifestación para defender a la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia, cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales”, señaló.

“Ellos fueron los que nos robaron la Presidencia en 2006, es como el mundo al revés”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo Federal relató que “papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga: ‘Hay que acabar con Andrés Manuel porque es un peligro para México’”.

También expuso la respuesta que le dio Azcárraga en torno a la petición del empresario.

“Todavía Emilio joven, pero pues con razón le dice ‘es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo del peligro para México, Televisa va a perder credibilidad’, no estaba mal y le contesta Claudio X. González papá: ‘No, no te preocupes por eso, eso va a ser transitorio, un mes, dos meses, seis meses y se le va a olvidar a la gente y ya’. Pues no se le olvidó a la gente, pero esos son los de la marcha”, comentó.