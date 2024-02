“Son de seguridad nacional”: Pablo Gómez aseguró que la UIF no entregará expedientes de Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó que no entregarán la versión pública de los contratos del malware de espionaje Pegasus, porque dichos procedimientos no son públicos, y lo único que le corresponde a la UIF es revelar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, “hubo un fraude”.

Aseguró que además la operación y la tecnología “son verdaderamente de seguridad nacional”, además de no ser la instancia a la que le corresponde transparentar dicha información.

“La persona, son dos al parecer, que está solicitando la información a través de transparencia pide que mostremos el diagnóstico. Qué contiene el diagnóstico: Hace referencia a la tecnología que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sus actividades que le corresponden”, señaló.

El funcionario insistió en que “esa tecnología no es pública ni puede serlo, es por definición: un asunto de seguridad nacional”.

De dichos contratos en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no ha entregado dicha información pese a ser requerida por instancias judiciales, Gómez también refirió:

“La forma en que ese equipo fue utilizada no le corresponde a la UIF como es natural sino a otras autoridades y está abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, me parece que hace poco hubo alguna actuación nueva distinta porque había una persona que estaba en prisión, cosa que no es del orden financiero”.

El titular de la UIF expuso que no son la autoridad que deba entregar públicamente contratos porque “nosotros no firmamos ningún contrato obviamente. La autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no solamente de esos contratos sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos, lo que ampara esos contratos”.

La UIF, afirmó, no tiene ningún problema “y nunca lo ha habido” para entregar la información referente al caso de Pegasus.

“¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude, se compró por más de lo que valía”, dijo.

Detallo que, por el contrario, la UIF quiere evitar es que se muestre el protocolo confeccionado únicamente para la situación del país, tal como se hace en otros países, dado que se ajustan a su propia tecnología, sus métodos, sus elementos de análisis y sus instrumentos.

“La UIF en México ha creado su propia tecnología adecuada a las facultades legales que tiene al hecho de que recibe todos los días centenares y miles de reportes y avisos en una compleja estructura tecnológica”, señaló.

Se refirió a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“No podemos hacer referencia, no debemos hacer eso, pero parece ser que en el instituto de la transparencia y en la segunda sala, dos de los cinco, de la sala, cosas de México, no se puede entender algo tan simple como lo que acabo de decir y está pedido el diagnóstico”.

Pablo Gómez señaló que “de lo demás que vamos a dar pues tampoco lo vamos a poder dar porque la propia Corte está diciendo que entreguemos una versión pública testada donde no haya nombres, donde no haya cuentas, donde no haya más que cantidades que van a estar volando porque esas cantidades de quién eran y a quien le pagaron no se va a saber”.

La UIF podría dar todos esos datos “sin problema” pero consideró que la cuestión es la operación y la tecnología, como elementos de seguridad nacional.

“No podemos hacer eso, queremos que siga funcionando la Inteligencia Financiera en México porque además de ser muy necesaria en un país como México, es un sistema mundial. No es un asunto que cada país lo tenga por deporte o lo que sea, por necesidad muy concreta. Es un sistema mundial y cada unidad nacional tiene su propia inteligencia que tampoco se la informa a las demás porque entonces saldrían, porque no son públicas esos mecanismos y esas formas de llevar a cabo las cosas, ese es el punto”.