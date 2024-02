Sheinbaum propone revisar emisiones de la refinería de Cadereyta antes de cerrarla

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum propuso efectuar mediciones a la Refinería de Pemex en Cadereyta, antes de considerar su cierre, como lo han pedido sectores de la sociedad por considerarla una de las principales fuentes de contaminación en la entidad.

Nos reunimos con las y los militantes de Nuevo León. Vamos como viento en popa. uD83DuDC4DuD83CuDFFC pic.twitter.com/VWfNZiXXT0 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 17, 2024

De visita en la ciudad se reunió con simpatizantes a los que le reiteró, como en sus pasadas visitas, que México tendrá en ella a su primera presidenta.

“Aquí falta actualizar el inventario de emisiones de la Zona Metropolitana de Monterrey. Saber las fuentes de contaminación y los contaminantes. A lo mejor la refinería tiene una contaminación por azufre, pero el azufre no necesariamente se trasmite en ozono, y en realidad es otra fuente”.

“Hay que ver cuánto corresponde a la refinería y ver si la refinería tiene que ver con los contaminantes de la Zona Metropolitana. Cerrar la refinería tal vez no es la mejor opción. La discusión no es quitar, o no quitar la refinería”, dijo la morenista, quien estuvo acompañada de los aspirantes al senado Waldo Fernández y Judith Díaz.

En referencia a la procesadora de combustible ubicada 30 kilómetros al oriente de la capital, que ha estado en el centro de la discusión por la polución que genera en el área citadina de Nuevo León, Sheinbaum pidió actualizar el inventario de las emisiones que lanza, junto con otras fuentes contaminantes, como pueden ser pedreras y automóviles para emprender medidas de mitigación.

En su encuentro con los medios, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que la guerra sucia no la ha afectado en su aspiración presidencial, rumbo a las elecciones del 2 de junio, y que se mantiene como puntera en todos los sondeos de opinión.

“Me siento firme, segura, lista y vamos bien, y vamos a ir mejor. Me acaba de compartir aquí Waldo una encuesta y vamos arriba aquí en Nuevo León y en todas las entidades de la República. La guerra sucia es parte de una política que nosotros no compartimos”, dijo.

Consideró que son falsos los señalamientos que se la hacen al actual presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, sobre un presunto financiamiento de criminales a su campaña presidencial del 2006, versiones que pudieron surgir de los opositores.

En su visita a la entidad, la abandera de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT Verde) también se reunió con empresarios de la localidad, con los que dialogó de temas de inversión extranjera y crecimiento para el futuro.