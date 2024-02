Sismo magnitud 5.0 al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero, alerta a capitalinos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó este sábado un movimiento telúrico de magnitud 5.0, con epicentro al norte de Coyuca de Benítez a las 18.01:32 horas.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 23 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 17/02/24 18:01:32 Lat 17.21 Lon -100.07 Pf 23 km pic.twitter.com/wPxZwIifPV — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2024

El sismo fue detectado por los sensores de la Ciudad de México casi 15 segundos después, de acuerdo al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) reportó un sismo a las 18:01:45 horas de este sábado.

El sismo fue prácticamente ser imperceptible, como lo reconoció en su cuenta de X el jefe de gobierno Martí Batres, quien calculó que el movimiento de tierra sería de magnitud 5.2, “por eso sonó la alerta sísmica”. A las 18:13, a través de la red social el funcionario sostuvo que el sismo “prácticamente no se percibió en la Ciudad de México”, y a escasos minutos de ocurrido apuntaba que no e reportaban daños.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica.

No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños. — Martí Batres (@martibatres) February 18, 2024

Foto: Eduardo Miranda

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó en sus redes sociales que se activaron protocolos de seguridad.

Establecimos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, se reporta percepción muy ligera en algunas zonas de la Ciudad. Permanecemos atentos. https://t.co/7EWqrwsDcH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 18, 2024

Algunos edificios y vecinos fueron evacuados para seguir con el protocolo de seguridad.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) indicó que se reanudó la operación de manera habitual en toda la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, tras realizar los protocolos de revisión de los sistemas.

Foto: Benjamín Flores

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), también activó protocolos de revisión de obras e infraestructura, sin reportar daños.

La gobernadora de Guerrero publicó en sus redes que no tienen reportes de afectaciones ni pérdidas de vidas humanas. Me informan que el temblor percibido hace unos momentos tuvo una magnitud preliminar de 5.0 con epicentro a 24 kilómetros al Norte de Coyuca de Benítez, de acuerdo a datos de @PC_Guerrero. Nos pusimos en contacto con las autoridades municipales y hasta el momento no hay reporte de daños. Hago un llamado a la población para continuar atentos a la información oficial.

Me informan que el temblor percibido hace unos momentos tuvo una magnitud preliminar de 5.0 con epicentro a 24 kilómetros al Norte de Coyuca de Benítez, de acuerdo a datos de @PC_Guerrero.



Nos pusimos en contacto con las autoridades municipales y hasta el momento no hay reporte… pic.twitter.com/M3FGUSjeSU — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 18, 2024

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que una vez que se detectó el sismo, se sobrevoló la CDMX a través de cinco helicópteros que se desplegaron por todo el territorio de la capital a fin de detectar emergencias, sin reportarse daños.

Las diferentes instancias gubernamentales informaron de la activación de protocolos de alerta sísmica, como en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el Sistema de Transporte Metro, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX, el Metrobús y el Cablebús, que reanudó su servicio prácticamente 30 minutos después de que sonó la alerta sísmica.

Foto: Eduardo Miranda

Imágenes de ciudadanos compartidos en redes sociales confirmaron que el temblor fue prácticamente imperceptible, pero ante las alertas los edificios sobre todo de zonas del centro de la capital fueron desalojadas.

A las 18:30 los reportes gubernamentales señalaban que los ciudadanos reanudaron sus actividades y los inmuebles desalojados, fueron una vez más ocupados.

la Secretaría de Salud local (SEDESA) informó que se activaron los protocolos correspondientes en hospitales y Centros de Salud sin registrarse afectaciones.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en sus redes que según informes de la gobernadora no hay daños en Morelos ni en la CDMX.

Sobre el temblor en la Costa Grande de Guerrero, con epicentro a 24 km de Coyuca de Benítez, me informa la gobernadora Evelyn Salgado que habló con el presidente de ese municipio, Ossiel Pacheco Salas, y afortunadamente no hay daños; tampoco en Morelos ni en la Ciudad de México.