Así se vivió la marcha por la democracia en ciudades del país

CIUDAD DE MÉXICO(apro).- En Acapulco 300 marcharon por la Costera Miguel Alemán para decir “no al comunismo”, como parte de las acciones de la llamada Marcha por la defensa de la democracia, que se realizó en diferentes puntos del país.

Los manifestantes salieron después de las 11 de la mañana del Asta Bandera frente al parque Papagayo.

Al grito de “¡Libertad, libertad!, ¡a votar, a votar! Caminaron por la costera hasta llegar a la glorieta de la Diana.

También consignaron salir a las calles para defender al Instituto Nacional Electoral y por un Poder Judicial autónomo.

¡No al comunismo!, fue otra consigna.

En la plaza Quebec se realizó un mitin por 10 minutos donde los oradores pidieron que los candidatos de Morena no realicen campañas con los apoyos de los programas sociales.

Además que no se permita el financiamiento de organizaciones criminales a las campañas.

Guadalajara

En la Marcha por la Democracia que se realizó en esta ciudad, según los organizadores habrían participado más de 50 mil personas, mientras que Protección Civil y Bomberos de Jalisco estimaron solo 10 mil asistentes.

En su andar, el contingente integrado por personas de todas las edades que partió del cruce de 16 de septiembre y avenida Revolución rumbo a Plaza Juárez, coreaban diferentes consignas como: “México a votar”; “México, México”; “La Ley es la Ley”; “Queremos voto libre, que esta marcha vibre”; “La democracia no se toca”, entre otras más.

Las personas en su mayoría vestidas de rosa y blanco, portaban cartulinas en las que se leía “Sin Democracia No hay Libertad”; “Nuestra Democracia No se Toca”; “Yo Defiendo a la Democracia”; “El INE no se toca”. Otras ondeaban banderas de México, y unas cargaban grandes mantas cuyo mensaje era “Nuestra Democracia No Se Toca”.

En la Plaza se escucharon canciones de un mariachi, mientras que un orador manifestó que exigen votación libre, una elección en que no intervenga el Estado, y que se mantenga la autonomía de los poderes e instituciones.

La marcha pacífica, con saldo blanco concluyó con un llamado de Karla Zúñiga para que los jóvenes salgan a votar; y con la entonación de los asistentes del Himno Nacional.

Nuevo León

Miles de personas marcharon esta tarde en manifestaciones simultáneas en Monterrey, ciudad Victoria y decenas de otras ciudades del país, para defender la democracia.

En la capital de Nuevo León, los ciudadnaos efectuaron un breve recorrido pacífico en torno a la Macroplaza, para concentrarse en la Explanada de los Héroes.

Los oradores señalaron que la democracia se encuentra en riesgo por las reformas constitucionales que impulsa el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En la manifestación, donde predominó el color rosa de los atuendos, hubo un llamado a los jóvenes para que acudan a las urnas en los próximos comicios para que impongan su voluntad a través de los causes legales.

Piden voto libre en Tamaulipas

En Victoria, desde las 10:00 horas también hubo concentración en la Plaza Juárez de la capital de Tamaulipas, de unas 300 personas que pidieron que no se pierda la autonomía de las instituciones, que dan democracia y contrapesos a los poderes de la nación.

“Nos hemos juntado para defender la democracia. No podemos perder el poder de tener democracia real, que el INE siga siendo autónomo, que no lo maneje el Presidente, que no lo maneje el gobierno, necesitamos el México que tenemos libre”, señaló al micrófono Florentina González, de la sociedad civil.

La oradora dijo que a nivel internacional, con expresiones de inconformidad a lo largo de la República, Estados Unidos y Europa, de mexicanos que pidieron que no sea violentada la Constitución y que se imponga el respeto a los derechos humanos.

Con información de Luis Daniel Nava, Luciano Campos, Gloria Reza.