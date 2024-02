"Le voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como yo": AMLO

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).-“Le voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como yo, va a continuar la transformación”, dijo este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ante beneficiarios de programas sociales en Atoyac, la Costa Grande de Guerrero.

Lo dijo ante la edil Clara Bello Ríos que busca reelegirse y en la entidad donde el senador y padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio aparecerá de nuevo como candidato al senado y donde una ex diputada federal y tres diputados federales de Morena y el PT buscan reelegirse en un cargo que han ejercido hasta por tres ocasiones: María del Carmen Cabrera Lagunas, Araceli Ocampo Manzanares, Carlos Sánchez Barrios y Victoriano Wences Real.

El presidente realizó una visita a Zihuatanejo y Atoyac para que sus funcionarios presentaran resultados de los programas sociales ante unas cinco mil personas, en su mayoría beneficiarios.

Todos los oradores, desde la gobernadora, Evelyn Salgado, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Elena Rangel y el propio presidente, se enfatizó en el mensaje de que la transformación va a continuar.

Por la mañana en Zihuatanejo, la mandataria aseguró que con la inversión del gobierno de México a los programas sociales 190 mil guerrerenses salieron de la pobreza. Y que en 2024 en municipios de la Costa Grande se invertirán 247 millones 799 mil pesos.

La subsecretaria Edna Rangel presumió que se han invertido 700 mil millones de pesos en distintos programas y enumeró obras de este gobierno como los trenes Maya y del Istmo de Tehuantepec, las 2 mil 700 sucursales del banco Bienestar y la refinería Dos Bocas.

Por la tarde en Atoyac, el presidente recalcó que Guerrero, como Oaxaca y Chiapas son los estados que están recibiendo más apoyo del gobierno federal porque son los estados con más pobreza.

“No se preocupen por el futuro porque esto ya se echó a andar, y esto ya no lo detiene”.

Dijo que en siete meses cierra su ciclo porque es maderista.

“La transformación va a continuar, yo voy a estar siete meses y días que es lo que me falta, cierro mi ciclo porque soy maderista. Sufragio efectivo no reelección, además no hay que tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero”.

Recordó que el líder de Atoyac Juan Álvarez, que llegó a ser presidente de México, empezó enfrentando la dictadura de Santa Ana con el movimiento Plan de Ayutla.

“Juan Álvarez tiene una frase que uso en la Mañanera porque hay momentos en la historia donde se tiene uno que definir.

“Ya era mucho el abuso de (Antonio López de) Santa Anna, 11 veces presidente de México casi medio siglo. México era un país de un solo hombre y dice Juan Álvarez: esta ancheta está muy angosta, no hay ni para donde hacerse”.

El movimiento liberal de Juan Álvarez triunfó, expresó, pero fue presidente interino porque quería regresar a su tierra.

“Era provinciano como soy yo, con mucho orgullo. ¿Cuál es la lección?, ya serví, ya me voy, ya me regreso”. Los beneficiarios de programas sociales gritaron: “¡no!”.

“Bueno ahora que les digo, yo le voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como ustedes, que piensa como yo, entonces no hay nada que temer, va a continuar la transformación hacia adelante”.

Entre el público se escucharon gritos de: ¡Claudia!.

“Y vengo también a decirles que estoy enviando al Congreso un paquete de reformas para que todos los programas sociales se vuelvan en derechos constitucionales”, concluyó el presidente.

Al acto en Atoyac llegaron familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia de Guerrero:

“Bienvenido, presidente. A 51 años de la guerra sucia seguimos clamando justicia”.

También pobladores de la localidad Río Chiquito, de Atoyac, pidieron energía eléctrica.