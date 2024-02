Sheinbaum se registra como candidata presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Claudia Sheinbaum Pardo se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos haciendo historia”, con la advertencia de su partido, Morena, de que no quieren “ninguna decisión al margen de la ley”.

En tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, invitó a la candidata, así como a los partidos que la postulan -Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)-, a “ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales” y ofreció que el Instituto será un “árbitro electoral imparcial”.

Fotografía: Miguel Dimayuga.

A las 12:15 horas de este domingo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México llegó a la sede del árbitro electoral y recorrió la explanada a través de una valla metálica, saludando a cientos de simpatizantes.

Fue un acto con la misma logística militante que tuvo durante meses en sus mítines, primero para ganar la encuesta interna de Morena y luego, durante la precampaña. Incluso, se detuvo a firmar un ejemplar del libro “¡Gracias!”, el más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que un simpatizante le pidió.

En el salón de sesiones, donde se hizo el acto protocolario de registro, Sheinbaum Pardo no pronunció ningún discurso, solo se limitó a entregar sus papeles y recibir la constancia del hecho. Luego, sonrió ante las decenas de cámaras de la prensa.

Medios en el INE. Fotografía: Miguel Dimayuga.

Quien tomó el micrófono fue Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien lanzó la advertencia a los consejeros y consejeras y al propio INE: “que nuestro Movimiento viene de la lucha por la democracia. Queremos vivir en una auténtica democracia”.

Y siguió: “El 2024 se presenta como una oportunidad extraordinaria para erradicar la compra de votos, el influyentismo, el financiamiento ilegal. Nosotros vamos a cumplir estrictamente la ley, no queremos ninguna decisión al margen de la ley. Nosotros venimos de la lucha por la democracia. Queremos que se respete la voluntad del pueblo de México”.

Delgado Carrillo destacó que el registro de Claudia Sheinbaum surgió de “un proceso inédito en nuestra democracia, un presidente demócrata que decidió renunciar a una de las facultades meta constitucionales que más daño le hacía a México: la de designar a su sucesor con el ‘dedazo’ presidencial”. Delgado.

Fotografía: Miguel Dimayuga.

Recordó que el proceso de encuestas internas entre los seis aspirates fue “muy complejo, pero muy transparente y democrático” y que fue el pueblo de éxico el que decidió que la morenista fuera la candidata.

Y no perdió la oportunidad para criticar a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN-PRI-PRD, aunque sin mencionarla: “Hemos visto cómo las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción, de una visión donde el gobierno considera que es un botín que hay que distribuir, de ahí que tenemos el apoyo mayoritario”.

Mario Delgado aseguró que en las elecciones del 2 de junio el movimiento ganará, además de la Presidencia, las ocho dobernaturas y la Jefatura de Gobierno en disputa, así como la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el llamado “Plan C”.

Sin ofrecer cifras ni nombres, aseguró que “todas las encuestas -no hay una sola- que no nos dé una ventaja de por lo menos dos a uno. Vamos a cuidar esa ventaja, no estamos confiados porque queremos un triunfo contundente, que no deje lugar a dudas, y que nuestro país siga por la ruta de la Transformación”.

Y como suele terminar sus discursos en los mitines de Sheinaum, el líder nacional finalizó con su característico grito de “¡Que viva, que viva, que viva la Sheinbaum!”.

Al acto oficial acudieron los líderes nacionales del PVEM, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, así como la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

Tadei pide observar reglas

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, subrayó que, a partir de este domingo, faltan 104 días para que se realice la jornada electoral del 2 de junio.

Luego, de guardar unos segundos hasta que cesaran las porras de “¡pre- si-den-ta!” en el salón de sesiones, dijo que la próxima elección presidencial será la “máxima expresión del derecho fundamental de la ciudadanía para contender en una elección al más alto cargo de la República”.

Entonces, agradeció a los ciudadanos que, como parte de ese proceso, son convocados en sus hogares a sumarse a la organización de los comicios y que ya son capacitados por personal de INE para que reciban los votos en las mesas directivas de casilla el próximo 2 de junio.

La consejera presidenta dio por recibida la solicitud de registro de la candidatura de Sheinbaum y dijo que “adjunto a las que serán presentadas por las demás fuerzas políticas en los plazos señalados por la ley y una vez revisada y aprobadas por el Consejo General darán paso a las campañas electorales”.

Por último, se dirigió a Sheinbaum y a los partidos que la postulan: “Los invito con mucho respeto, pero con firmeza, a ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar”.

De parte del INE, añadió, “tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país”.