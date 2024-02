AMLO admite que no logrará cubrir 18 mil kilómetros de vías férreas para tren de pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este gobierno no alcanzará a cubrir los 18 mil kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros y se quedará en 3 mil 500, por lo que al próximo gobierno le corresponderá decidir incluso sobre ampliaciones del proyecto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal agregó que ya su gobierno no podrá hacer el proyecto por ese total de kilómetros.

Yo aspiro a dejar 3 mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros, lo que no se veía desde que se canceló el plan de los trenes de pasajeros, desde Zedillo vamos a 3 mil 500 km de pasajeros, pero vamos a dejar la reserva de los 18 mil km de vías y el próximo gobierno va a decidir si quiere hacer algo como lo que estamos haciendo con el tren maya, con el tren del istmo ampliarlo”.

Este año se podrá llegar de Cancún a Medias Aguas y a Veracruz y después Puebla y México, pero se podría pensar en el tren de pasajeros México-Oaxaca.

Afirmó que el plan es importante porque “es transporte eficaz, rápido, como esas vías con poco mejoramiento se puede tener un tren con desplazamientos hasta de 80, 90 kilómetros por hora pero no es como el camión de autobús que va parando, es más constante la velocidad; segundo, se pueden electrificar las vías y esto es menos consumo de combustible, menos contaminación; tercero, ya se tiene el derecho de vía, ya no es mucha la inversión y no hay daños”.

El presidente admitió que cuando se construyen obras como un viaducto, el Tren Maya o autopistas lo más complicado es conseguir el derecho de vía.

“A nosotros nos ha costado bastante eso porque estos corruptos, los que ayer se movilizaron en contra de la transformación tienen abogados que promover amparos en contra de todas las obras que llevamos a cabo, quieren pararnos, no han podido y no van a poder, pero sí es un problema lo del derecho de vía. En el caso de las vías concesionadas para carga pues se tiene todo el derecho de vía”, dijo.

Aunque reconoció que hay algunas invasiones se va resolviendo con la población que por necesidad de instaló en el derecho de vía como, dijo, en el caso del istmo. Aseguró que la gente acepta cuando se les da opciones de vivienda para moverlos de esos sitios.