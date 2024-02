Confirma AMLO próxima aparición de su libro “¡Gracias!”; es la historia “desde que inicié”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Algunos periodistas, no sé cómo lograron, ya publicaron en sus páginas, creo que de aquí hay algunos que son investigadores, mirones profesionales, y ya dieron a conocer en sus páginas la portada de mi libro nuevo y ya nada más quiero ponerla, porque sí es cierto, ya está la portada y el nombre”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que son entre 800 y 900 cuartillas en 20 capítulos, y “como es bastante para un libro, en la introducción planteo que pueden leer el que quieran, el que les llame la atención, y son autosostenibles, pueden leer algo, un capítulo ahora, el que quiera leerlo todo.

“Es la historia desde que inicié, un repaso general hasta el día 31 de diciembre. Ya me hubiese gustado estos días agregar, pero no me he equivocado, estos días no han llevado a contradicción de lo que ahí planteo.”

El mandatario federal informó que el 15 de febrero estará a la venta en librerías y destacó la imagen que aparece en la portada, del fotógrafo Luis Antonio Rojas.

“¿Sí se acuerdan de la foto, verdad? Es un fotógrafo independiente, pero a mí me gustó y la editorial compró los… No sé si derechos o pagan… Hicieron contratos con él, porque es un fotógrafo independiente”, y al indicarle que colabora para The New York Times, el presidente respondió: “¡Ah! Es machuchón”.

Afirmó que le gustó la foto, “sobre todo el momento, o sea, es una manifestación importante, única, porque hemos estado en el Zócalo 100 veces; sin presumir, somos los que más hemos estado en el Zócalo en toda la historia. Y en esta ocasión, ni siquiera cuando el desafuero que hubo una manifestación muy grande, o también luego del fraude de 2006, tardamos tanto en llegar como en esta ocasión”, que fueron cerca de seis horas, “porque no se podía caminar de tanta gente. Y, además, de los afectos, la gente estaba muy cariñosa. Entonces, por eso me gustó la foto”.

El presidente no respondió más preguntas porque “ya es mucho”, dijo, pero quiso mostrar la portada porque ya se había filtrado en las redes sociales. “No voy a decir a quién le vi primero, pero luego lo volví a ver y yo dije: 'Ah, ya. Entonces, no van a seguir ganando la nota. ¡Cómo!', La nota es la nota”.