El “hackeo” de datos de periodistas es un asunto político, por la temporada electoral: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el “hackeo” de datos de periodistas y otros asistentes a la conferencia en Palacio Nacional es un asunto político para lo que no se necesita una plataforma como Guacamaya.

Pese al daño que ocasiona a quienes dieron documentos oficiales al área de comunicación, dijo que se debe a que “estamos viviendo temporada electoral y son tiempos de zopilotes, de gente que no tiene escrúpulos morales” y agregó el reportaje de ProPublica que aborda los señalamientos de la supuesta entrega de dinero del narcotráfico a su campaña de 2006.

De nuevo apuntó a Claudio X. González de estar detrás de dicha operación, “se va a investigar para saber quiénes son los responsables, ahora sí quienes resulten responsables, pero no debe de dejarse de investigar a estas gentes, porque se dedican a eso, a intervenir teléfonos. Qué hace de espionaje Loret de Mola: estar grabando conversaciones telefónicas, es lo que hace la DEA, es ilegal pero todos ellos son posibles responsables”.

Añadió que “están en contra de nosotros porque tenían el negocio de la venta de medicinas y otros negocios y tenemos las pruebas y están muy molestos y por eso un día sí y el otro también, sin fundamentos”, pero aseguró que no fue su gobierno porque no son represores, no espían, no censuran y no son iguales a gobiernos autoritarios anteriores.