“No veo hacia adelante un narcoestado” ni la amenaza de intervención extranjera: AMLO

“CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en México no ve hacia adelante un narcoestado ni intervención de un gobierno extranjero.

“No veo que vaya a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo, toco madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada”, afirmó.

El mandatario federal aseguró: “No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir progresando con su pueblo”, además de que dijo que considera que se hace buen uso de sus recursos naturales.

Está optimista con lo que viene en las elecciones, “y nos faltan cuatro meses exactamente, el 2 de junio van a ser las elecciones. Hace seis años se movía más el país, había más movimiento incluso confrontación. Se olvida eso, ahora está bien”.

Se quejó de que durante la precampaña “las menciones a las aspirantes y el aspirante, precandidatos y se ve a leguas que sí tienen preferencia y dicen que no”, dijo que no hay equidad y al gobierno sólo son ataques, pero también llamó a estar tranquilos.

“Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que dice ahora ya se va y tenemos pendiente esto”, pero les dijo que va a seguir lo que hasta ahora ha pasado en el gobierno, “va a ser hasta mejor”, aseguró que ya dejaron el camino desbrozado.

“No hay nada que temer, vamos a seguir avanzando y no nos preocupemos por las campañas mediáticas. Ya no tienen efecto. No es para presumir pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo, tenemos el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo y ya no van a poder, porque ya se les acabó el tiempo, pero no deben culparnos a nosotros de sus fracasos, y hasta ahora ya no tiene propuesta”.

Añadió: “No deseo que eso suceda, no pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy conscientes desde luego que va a haber problemas, pero nada grave”.