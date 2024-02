Morena podría correrse hacia el centro cuando deje la Presidencia: AMLO a Inna Afinogenova (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Morena podría correrse hacia el centro después de que deje la silla presidencial; se quejó de la actuación en México del Poder Judicial, de la oposición, de los medios, pero aprovechó para destacar las cualidades de la candidata presidencial de su partido y que en la oposición “están perdidos”.

“¿Y sabes por qué? Porque no han entendido que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar que el pueblo participe, para ellos el pueblo no existía”, repitió.

Abordó temas que diario menciona en su conferencia matutina, pero en esta ocasión lo hizo en exclusiva para una entrevista a la reportera Inna Afinogenova, para Canal Red.

Consideró que en 2006 “tenía más oportunidad de sacar más rápido del atraso al país y que a estas alturas ya sería una potencia económica nuestro país, somos una potencia mundial en lo cultural”.

De Sheinbaum dijo: “Tiene todo está más preparada que yo, habla inglés, ayuda mucho en política si se trata del inglés no hablarlo para tener traducción porque te da tiempo de pensar lo que va a decir, pero esos son pequeños trucos. A veces es bueno hasta no escuchar mucho. Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo, yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora”, en otro momento afirmó: “El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer”.

De Morena que “se podría correr al centro y no hay problema, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos, no es una vanguardia, a veces una revolución la conduce mujeres hombres conscientes, pero no deja de ser una minoría y pueden llegar al poder, pero el pueblo sigue pensando igual, por eso también hay revoluciones que fracasan y hay muchos casos dolorosos incluso” y dijo que en Latinoamérica algunas han fracasado.

Antes de esta declaración, el presidente lo mencionó también durante la conferencia matutina del 9 de mayo de 2023:

“Vamos a poner orden antes de que terminemos, porque ellos están —y también no sólo ellos, otros— están esperando que termine nuestro gobierno, cuentan los días. Y también están equivocados porque la transformación va a continuar; yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener? Pero sí, ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar el gobierno nuestro. Y sí puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo”, indicó en ese momento.

El jefe del Ejecutivo mexicano repitió que en siete meses termina su gobierno y “no quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique, quiero dar espacio a que otros participen, además ya se avanzó bastante en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad del pueblo de México”.

Insistió en que el Poder Judicial echó abajo la ley de la industria eléctrica porque responden a intereses de empresas privadas.

El presidente López Obrador dedicó tiempo a hablar de que hay brujos buenos y brujos malos para repetir que mandó limpiar la silla presidencial que tiene en su despacho, donde se desarrolló la entrevista a la reportera extrajera quien le preguntó sobre los pasajes históricos relacionados con los expresidentes Francisco I. Madero y Benito Juárez, temas de los que a diario habla durante su conferencia matutina.

De nuevo expuso que el pensamiento y los grupos conservadores que “siempre han estado en activo en el país y en el mundo y hay dos corrientes en la lucha, se le puede llamar monárquicos, en el caso de México, realistas o independentistas, liberales, conservadores, reeleccionistas, antirreeleccionistas, socialistas, capitalistas, neoliberalismo, populismo, pero la esencia, el tronco es liberal, conservador y eso siempre ha existido, con matices”.

La reportera preguntó cómo ha sentido los ataques de la prensa y el presidente respondió que “el conservadurismo se apoya mucho en lo mediático, es fundamental, eso hay que combatirlo” y, de nuevo, habló del reportaje de Tim Golden en ProPublica sobre la presunta entrega de dinero del narco a su campaña presidencial de 2006. Afinogenova también le resaltó que tiene altos niveles de aceptación en vísperas de la elección presidencial.

Refirió a sus opositores extranjeros, uno de ellos Mario Vargas Llosa del que dijo “terminó en una situación lamentable, es gran escritor, pero en política es una chiva loca y de Aznar ni te cuento”,

De Aznar se quejó de tener “un secretario de Finanzas o de Hacienda (…) Rodrigo Rato, ese vino aquí cuando Calderón -fue el que se robó la presidencia- a festejar una reforma que afecta a trabajadores al servicio del estado y vino a decirle sigua adelante, falta le reforma energética, fiscal que eran contrarreformas, luego me enteré que estuvo en la cárcel en España, esa es la derecha o lo que yo llamo el conservadurismo, así son”.

“No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, “abrazos, no balazos”, “misión de paz con el Papa Francisco, el primer ministro Modi y el secretario General (de la ONU) Antonio Guterres” y “ganaste, pero no saliste” fueron otras de las frases que también repitió durante la entrevista que duró más de dos horas.