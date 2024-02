AMLO revela que exministro Arturo Zaldívar influía en decisión de los jueces a petición suya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar de presidente de la Corte, nosotros interveníamos respetuosamente, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que le pedía que intercediera en algunos casos para hablar con los jueces. El mandartario reprochó que si Zaldívar aún estuviera en la representación judicial, no se habría permitido que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, saliera de prisión y continuara su proceso en su casa.

“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no solo es la libertad aun cuando se trata libertad domiciliaria para políticos sino la delincuencia organizada, con mucho poder”, afirmó.

En el caso del exdirector de Pemex, la Fiscalía “seguramente va a apelar si es que lo puede hacer”, pero no dejó de mencionar que el poder Judicial “está podrido (aunque) puede ser que haya excepciones de jueces”.

Detalló que cuando se daban casos como la liberación de generadores de violencia hasta en 24 horas su gabinete de seguridad buscaba órdenes de aprehensión con las que pudieran mantenerlos en la cárcel para que no salieran a provocar más violencia y en algunos casos lo lograban.

El mandatario federal enseguida habló de la gestión que ha tenido Norma Piña al llegar como presidenta de la Corte.

-¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Piña en casos como el de Lozoya? Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar con esta medida (en referencia a la prisión preventiva a Lozoya)

-Sí y muchos otros casos, o sea si hubiese estado Zaldívar difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña, claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda.

Afirmó que la gestión de Piña es de declarar que los integrantes del PJ actúan con autonomía porque busca afianzarse.

“En la marcha fueron jueces empleados del Poder Judicial, porque como estamos planteando que los elija el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar al poder Judicial que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ya ven que para todo es el INE no se toca, la Corte no se toca, mi democracia no se toca, entonces son parte del bloque conservador”, aseguró.