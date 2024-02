Brugada, Chertorivski y Taboada se placean en foro de American Society

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tres candidatos a la jefatura de Gobierno se presentaron la mañana de este miércoles en el foro de American Society of México, celebrado en colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde compartieron su visión en cuanto a inversiones, sector salud, materia fiscal, tecnología y escasez de agua.

El primero en llegar al salón Troya, de la Hacienda de los Morales, fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, seguido por el candidato de la alianza “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, y finalmente la candidata morenista, Clara Brugada.

Ahí, los aspirantes a gobernar la capital se sentaron por separado a dar una entrevista, frente a los empresarios estadounidenses en la República Mexicana.

Inversiones

Sobre las oportunidades que posee la capital para incrementar sus inversiones, el candidato del partido naranja consideró que está desaprovechado el nearshoring: “No hay que inventar el hilo negro, sabemos ya lo que funciona y lo que se tiene que hacer para que una economía sub nacional se desarrolle (...) la Ciudad de México su economía es del tamaño de Colombia o de Perú, pero se nos olvida, entonces creemos que no se tiene que hacer política económica sub nacional”.

Entonces propuso generar información pública para emprendedores, crear una oficina de acompañamiento a empresarios para facilitar la inversión y para protegerla, así como un programa de cero clausuras.

Además, remarcó su propuesta de salir al mundo a buscar inversiones: “Es una tontería pensar que la política económica se hace solamente desde la ciudad”.

Por su parte, Santiago Taboada, quien fue el único que subió al podio para dar un discurso, señaló que no ha habido nuevas inversiones en la capital, y se dirigió a los empresarios: “A ustedes les interesan dos cosas principalmente, que tiene que ver con la certeza jurídica y tiene que ver con la seguridad de sus inversiones”.

El panista se pronunció a favor de la inversión privada y mencionó que la seguridad de los inversionistas es atravesada por extorsiones de cobro de piso y violencia contra trabajadores: “Eso también hay que regular”.

Desde su visión, hablar de inversiones, de futuro y presente, es también hablar de nearshoring: “Tiene que ver con volver a la ciudad mucho más atractiva (...) hay que llevar a la Ciudad de México a otras latitudes, hay que salirnos de la caja”.

Aseveró que, de ganar la contienda electoral, lo primero que hará será conectar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Felipe Ángeles: “Eso te genera competitividad”.

La morenista, Clara Brugada, se refirió a la capital como un polo de atracción de inversiones, lo que atribuyó a mejoras en el ámbito de seguridad, educación, infraestructura y movilidad: “Hay condiciones atractivas que generan confianza”.

Luego, estuvo de acuerdo con el candidato del partido naranja en la creación de una agencia de acompañamiento a inversionistas, para que vayan de la mano del Gobierno: “Tiene que ver con los trámites, hacer que sean menos”.

Clara Brugada. Foto: Octavio Gómez

Escasez de agua

Sobre la crisis hídrica, el candidato de MC puso sobre la mesa un programa para erradicar las fugas: “Perdemos casi la mitad de toda el agua que entra al sistema (...) no es un día a otros, necesitas por lo menos cinco años para poder atender”.

“Hemos sacado el doble del agua de nuestro acuífero de lo que reinyectamos”, agregó el militante del partido naranja, y aseguró que para regresar el recurso hídrico se necesita la reforestación del sur de la CDMX, al igual que programas de recuperación de agua.

También refirió que el Sistema del Cutzamala necesita “cirugía mayor”, y que los habitantes deben cambiar su cultura en materia de agua, pues sentenció que, aunque el agua es un derecho, no lo es para regar la banqueta o lavar automóviles con mangueras.

Taboada Cortina criticó que la Ciudad de México sea de las pocas ciudades del mundo en las que el agua es de un solo uso, y se pronunció sobre la explotación de pozos: “Implica un daño medioambiental, implica seguir perforado, implica que el agua no sea de la mejor calidad”.

Por lo que manifestó la alternativa de instalar plantas de tratamiento de agua.

En tanto, Brugada Molina sentenció que el problema de escasez de agua no puede ser resuelto únicamente por la CDMX, pues necesita de la colaboración del Gobierno Federal.

Propuso una política del estado de agua, en la que se priorice garantizar su sustentabilidad, que cambie sus modelos de gestión de agua y en donde se pueda trabajar a nivel metropolitano: “No depende de las alcaldías, las alcaldías lo único que tienen son pipas”.

Sector Salud

Al ser cuestionado sobre su visión en el sector de la salud, Chertorivski dijo que la CDMX necesita recuperar su sistema de salud y criticó la inclusión de los servicios de salud al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar: “Es una tontería”.

Apuntó que se destruyó el sistema de planeación de compra y distribución de medicamentos, luego, señaló un mal manejo durante la pandemia por Covid-19: “Fue la ciudad del mundo en donde más gente murió en la pandemia por 100 mil habitantes”.

Salomón Chertorivski. Foto: Octavio Gómez

En su turno, el panista coincidió con Chertorivski sobre la recuperación del sistema de salud y sentenció que actualmente ese sector es prácticamente contenido por médicos de farmacias.

Declaró que tiene la intención de regresar el modelo del Seguro Popular, en un modelo que trabajan para que pueda garantizar medicamentos, servicios médicos de laboratorio y consultas generales, así como agilizar procedimientos como cirugías.

La exalcaldesa de Iztapalapa desmintió la afirmación del candidato naranja respecto a la cantidad de muertos que hubo en la capital durante la emergencia sanitaria: “La Ciudad de México tuvo menos muertes por cada 100 mil habitantes, que lugares como Madrid, París”.

A diferencia de los otros candidatos, Brugada no condenó la inclusión del sector salud de la capital al IMSS Bienestar: “Nos vamos a quedar con la posibilidad de hacer el mejor esquema de proyección y promoción de salud de manera territorial (...) yo sueño con una territorialización de los servicios de salud”.

Tecnología

En el tema de tecnología, el candidato de MC habló de digitalizar todos los trámites y expedientes clínicos, aplicar inteligencia artificial en el monitoreo de cámaras de seguridad y en el flujo vehicular.

Enfatizó en la posibilidad de usar la tecnología para dar mayor transparencia a los recursos gubernamentales.

El candidato de oposición coincidió en la implementación del desarrollo tecnológico en el flujo vehicular: “Por supuesto que en una ciudad innovadora tendrías que empezar porque hasta el semáforo esté sincronizado desde una computadora”.

Santiago Taboada. Foto: Octavio Gómez

Añadió que en la ciudad hay jóvenes que se capacitan para mejorar la tecnología, pero no cuentan con incentivos para aplicar su conocimiento.

Clara Brugada propuso el uso de tecnología para que todos los negocios tengan acceso a la digitalización del sistema bancario. Además, se sumó a la propuesta de digitalizar trámites para reducir tiempos burocráticos y simplificar la administración.

Materia Fiscal

Al ser cuestionado sobre su visión en Materia Fiscal, Salomón Chertorivski declaró: “La fiscalidad tiene que ayudar para dos cosas, uno, para facilitar la vida empresarial, dos, para corregir y apoyar las desigualdades”.

Añadió que la Ciudad de México necesita una revisión completa a la estructura del predial y manifestó que con planeación se tienen que construir edificios para verticalizar la vivienda y propiciar el crecimiento: “¿Quién es el dueño del cielo? La Ciudad”.

Por su parte, Santiago Taboada compartió su visión en materia fiscal: “Todo lo que tiene que ver con economía, con Gobierno, tiene que ver con incentivos (...) el incentivo parte de lo que tiene que ver con mejoras, que sepa que pierde más yéndose de un lado que del otro”.

“¿Quieres hablar de inversión? Vamos a hablar de impuesto sobre nómina, ¿Quieren hablar de reducción de la huella de carbono? Vamos a hablar de impuestos verdes ¿Quieren hablar de mejora a la infraestructura? Vamos a hablar de fideicomisos”, expuso el candidato opositor.

Tras lo anterior, aseveró que la gente se mantiene en la informalidad precisamente por la falta de incentivos: “Formalizarse va a tener un beneficio”.

En su turno, la morenista únicamente celebró el freno a la creación de nuevos impuestos.