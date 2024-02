Campo de golf que opera Salinas Pliego en Huatulco será un parque abierto al público: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el empresario Ricardo Salinas Pliego tuviera una ampliación de la concesión para operar el campo de golf Tangolunda hasta 2027; también aseguró que una vez que se aplique el nombramiento de Área Natural Protegida se convertirá en un parque abierto al público y continuará la promoción turística de la región.

Para hacer esa conversión afirmó que “está por salir el decreto donde se declara reserva natural protegida”.

“Lo que es este campo de golf, está en medio de dos reservas naturales protegidas. Entonces, como se venció el contrato… O sea, porque tú estás hablando de que se amplió; no, se venció el contrato y no se amplió”, afirmó pese a que Salinas Pliego ha asegurado que por la prórroga de Fonatur al terreno por cinco años más y que no lo devolverá antes.

Al plantearle lo que ha dicho el dueño de Grupo Salinas, el mandatario federal respondió: “Ah, bueno, sí, pero no es así, o sea, ya está vencido el contrato. Entonces, no se renovó porque se les planteó que se iba a hacer uso del terreno y que, si ellos estaban interesados, se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró ese avalúo y ellos no aceptaron el precio del avalúo”.

El gobierno federal consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque Fonatur no recibía ningún beneficio; al contrario, porque se le tenía que pagar servicios, lo cual resulta “un mal negocio público, pues, y acuérdense que nosotros estamos aquí para defender lo público y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos”.

-En el caso del empresario, que ha dicho que no va a soltar el campo de golf después de 2027, ¿no van a entrar en una pugna entonces?, porque usted menciona que no se extendió y ya está declarada área natural protegida.

-Está por declararse.

-Pero ¿no va a haber ningún problema con el tema?

-Puede haber, porque todo mundo tiene derecho a inconformarse, y estamos hablando de los jueces, cómo actúan, pero legalmente ya no hay contrato porque ya se venció. Fue una concesión que se otorgó y se venció la concesión, o sea, el término de la concesión, creo que el año pasado. Por el 22 o el 23. Entonces, ya no se renovó.

-¿Por qué él dice que sí?

-No sé, no sé. No, creo que ellos están planteando una especie de derecho de posesión o de antigüedad, algo, pero no hay concesión, y se va a proceder de esa manera.

En la edición de febrero, Proceso publicó que “hoteleros y empresarios aseguran que el presidente López Obrador trata de desarticular un desarrollo urbano con decretos sustentados en imprecisiones, datos falsos y omisiones. Además, se trata de un pleito político con el dueño de Banco Azteca disfrazado de ambientalismo, advierten”; también insisten en estar en desacuerdo que sea el empresario quien continúe con la concesión.

El presidente garantizó que las asociaciones de promoción turística tendrán la seguridad de que continuar con sus actividades, porque la finalidad es también “unir dos grandes reservas, arreglarlo como un parque para el disfrute todo el pueblo y utilizar la playa pública”.

Los 500 millones en que se vendería el terreno -pero que no se concretó- sería usado para pagar los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y aunque indicó que consiguieron el presupuesto, insistió, el campo de golf se convertirá en un parque y una reserva natural, para ofrecer una playa pública, que en anteriores administraciones todas las playas las convirtieron en privadas.

El mandatario federal también aclaró que en Huatulco quienes tengan derecho de posesión en los asentamientos irregulares, por vivir desde hace tiempo en ellos, pero que no cuentan con documentos como escrituras, se lleva a cabo un programa de regularización, para cerca de dos mil 500 familias. “Y se ha hecho con la participación de la gente, muy bien, enfrentando algunos obstáculos de ‘líderes nailon’, pero la gente es ahora el pueblo el motor del cambio. Entonces, están ayudando, ya se están haciendo las escrituras para dos mil 500 familias.