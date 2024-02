A “Chuy Montana” lo mataron porque no les gustaron sus canciones: Fiscalía de BC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por cantar canciones que no les gustaron a los “amigos” de Jesús Norberto Cárdenas, “Chuy Montana”, lo golpearon, esposaron, subieron a un automóvil y lo asesinaron, según investigaciones de la Fiscalía General de Baja California.

La Agencia Estatal de Investigaciones de Baja California detuvo a Kevin Alejandro “N” por ser el presunto responsable del homicidio del cantante de corridos tumbados, que fue localizado sin vida el pasado 7 de febrero, en la carretera Rosarito-Tijuana y de su chofer.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, las investigaciones que llevaron a cabo arrojaron que la víctima se encontraba en una fiesta en un motel de Playas de Rosarito, donde se rentaron varias habitaciones en las cuales –el cantante y sus agresores– “ingirieron bebidas embriagantes y sustancias psicotrópicas”.

La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, dio a conocer que en el hotel se llevó a cabo una riña, entre la víctima y sus atacantes, lo cual se determinó como el móvil principal del homicidio.

“Se llevaron a cabo diversas diligencias y cateos, pero especialmente uno dentro del hotel, localizando la identificación de la víctima y una perforación de disparo de arma de fuego, dijo la titular de la fiscalía.

“Todo fue, pues por unas diferencias en cuanto a que la víctima, por ser cantante, estaba llevando a cabo, desempeñando o cantando, unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores y, no obstante que le pidieron –o al menos es el pretexto– que no las llevara a cabo, pues él seguía entonándolas, lo cual molestó a los agresores, quienes primero le propinaron una golpiza, lo esposaron y, finalmente, lo abordaron al vehículo, en donde posteriormente, le dispararon y lo arrojaron hacia la vía pública”, declaró Andrade Ramírez.

Añadió que, al parecer la agresión “fue por cuestiones más que nada sentimentales y que influían en uno de los agresores", aunque no detalló qué tipo de situación sentimental.

"Fueron canciones que no le agradaron a uno de los agresores y esa situación se exacerbó, quizá, por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban, porque no resulta común que por eso lo hubieran privado de la vida", acotó.

La fiscal también dio a conocer que dieron con la identidad de los presuntos agresores de la víctima, incluido el principal sospechoso de su muerte, aKevin Alejandro “N”, quienes fueron detenidos por varios delitos. Andrade Ramírez, también dio a conocer que ya comenzaron la etapa de investigación judicializada.

Con respecto a Miguel Pavón García, chofer de Chuy Montana, quien también fue asesinado y hallado el día después de que localizaran al cantante, la fiscal solo señaló: “creemos que va a seguir la misma suerte de la investigación, son las líneas objetivas que tenemos".