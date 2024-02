El INE debería de investigar la “guerra sucia” en redes sociales en mi contra: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la protección a candidatas para la elección de 2024 no solo es con elementos de la Guardia Nacional; también es contra la guerra sucia del “bloque conservador” en redes sociales, que “debería de investigar el INE”.

“Que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias, como esto. Porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen ‘narcopresidente AMLO'”.

Indicó que se trata de equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo por millones de veces.

“Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia, y esto lo debería de investigar el INE”, dijo.

Rechazó interponer una queja formal ante el INE “yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias, y así la gente está protegida y no es susceptible de manipulación”.

Aun con esa situación consideró que el pueblo de México es mucha pieza y ya no tiene el mismo efecto que antes, pero se tiene que denunciar “para ir tomando conciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías, en todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado, ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, les llaman ‘golpes blandos’”.

Las redes sociales con estas herramientas, por ejemplo, son métodos de manipulación y de control contra gobernantes que no son afines a sus intereses.

En torno al ambiente que se vive en vísperas de la elección más grande en el país, consideró que “hasta ahora van muy bien las cosas, no pasa de esto, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica, el que usa la fuerza es porque no tiene la razón”.

Apuntó que la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente, por lo cual es muy importante salir y ejercer el voto.

“El arma que se tiene en una democracia es la credencial de elector. Entonces, uno va de manera libre, en secreto decide de acuerdo a lo que dicte la conciencia. Tenemos esa posibilidad, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo. Y no usar la fuerza y ninguna trampa, se acabaron los fraudes electorales. Porque México lamentablemente se distinguía por ser uno de los países con más fraudes electorales, hasta hace poco”, señaló.