Profepa rescata a elefanta que vivía cercada al lado de una carretera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una elefanta cercada por tráileres en la carretera entre León y Lagos de Moreno.

“Fue asegurada de manera precautoria por faltas al trato digno y respetuoso una elefanta africana en Jalisco”, dio a conocer la autoridad ambiental mediante una publicación de X.

Elefanta Annie de 8 años de edad que fue reportado por un ciudadano este fin de semana por estar en malas condiciones, sera donado a Estados Unidos, en dos meses se hara su traslado. pic.twitter.com/hyOtQOFv0L — Christian Ortiz (@Christiquevedo) February 19, 2024

La situación del ejemplar, de nombre “Annie” o “Susy”, se dio a conocer por medio de videos en redes sociales, los cuales denunciaban las condiciones en las que se encontraba el animal: encerrada en un predio entre vehículos de transporte al lado de una carretera.

Ante múltiples denuncias ciudadanas presentadas ante la Profepa en Jalisco, la dependencia solicitó el apoyo de especialistas en elefantes del Zoológico de Guadalajara.

Especialistas de ese zoo y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) –en apoyo a la Profepa– acudieron a revisar a la elefanta para determinar su estado de salud.

“Es un ejemplar de elefante africano que debe de tener alrededor de 30 años. Llegó hace mucho de Zimbabwe y pasó todos sus primeros años de vida en el Circo Atayde, hasta que en el 2015 lo prohibieron con la Ley del Partido Verde y, como en la gran mayoría de los casos, lamentablemente los años posteriores fue muy complicada su manutención para los propietarios. Y es que como lo hemos dicho, estos animales requieren de enormes cuidades que requieren muchos recursos humanos y económicos”, declaró Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, en un comunicado de prensa, emitido el 20 de febrero del presente.

El director del Zoológico de Guadalajara, Luis Soto Rendón –a través de un video compartido por la periodista Ahtziri Cárdenas en su cuenta de X–, dijo que la autoridad ambiental les “solicitó apoyo para la revisión y evaluación de Annie.

“Annie estaba mostrando signos de estrés. Posiblemente llevaba ya varias horas amarrada. El abdomen de Annie estaba distendido y las heces estaban muy pastosas. Lo que es un signo evidente de estrés.

“Sólo pudimos hacer una revisión visual del animal, ya que no se cuenta en este predio con las instalaciones seguras para su revisión médica en contacto protegido. El Zoológico de Guadalajara, llevábamos equipo y personal, especializada para examinarla.

“Pero no era ideal estresar más a Annie, ya que llevaba varias horas amarrada, aparentemente, en una cancha de frontón que adaptaron como dormitorio para ella. Annie no se observa en estado crítico, pero sí es visible una condición corporal pobre, lo que puede ser signo de no tener una dieta óptima, de acuerdo a su especie”, declaró Soto Rendón.

“Las instalaciones no cumplen, en ningún aspecto, para el cuidado y manejo de elefantes. No cuentan con instalaciones para el contacto protegido y seguro con ella. No se observó una charca de agua ni de lodo. Elementos fundamentales para la hidratación de los elefantes y protección de su piel.

“Los colmillos de Annie parecen haber sido cortados de forma, además, incorrecta, aunque no se pudieron ver con detalle las patas, se observó que las uñas están gastadas o recortadas de forma inapropiada. Al estar sola, Annie, no satisface los requerimientos mínimos de socialización para esta especie. Los elefantes son animales altamente sociales y su aislamiento, de otros de su especie, va en detrimento de su bienestar”, agregó el director.

#AlMomento #Elefanta



?? Con relación a mis publicaciones anteriores, comparto, con su autorización, lo que me informa el director del @ZooGuadalajara con respecto a la elefanta.



Además de lo que verán y escucharán, me explica además que al momento @PROFEPA_Mx no ha definido a… pic.twitter.com/J8hRJNbPh8 — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) February 21, 2024

Por su parte Héctor Jiménez, representante legal de la familia Morales M.V.Z., quienes tienen los derechos sobre Aurelio Atayde, hizo declaraciones ante La Silla Rota. En un video compartido por este medio en YouTube, Jiménez dijo que los dueños tenían la intención de donar el animal a Estados Unidos y negó la información –que ha circulado– con respecto a que estaba pidiendo 6 millones de pesos.