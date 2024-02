Salinas Pliego: “Deberían ponerle fecha exacta a la supuesta entrega del campo de golf”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Deberían ponerle fecha exacta a la supuesta entrega del campo de golf”, reaccionó Ricardo Salinas Pliego, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara que el empresario tuviera una ampliación de la concesión para operar hasta 2027 el campo Tangolunda en Huatulco, Oaxaca.

En su conferencia mañanera, López Obrador también aseguró, que una vez que se aplique el nombramiento de Área Natural Protegida, se convertirá en un parque abierto al público y continuará la promoción turística de la región.

“Lo que es este campo de golf, está en medio de dos reservas naturales protegidas. Entonces, como se venció el contrato… O sea, porque tú estás hablando de que se amplió; no, se venció el contrato y no se amplió”, afirmó López Obrador, pese a que Salinas Pliego ha asegurado que por la prórroga de Fonatur al terreno por cinco años más y que no lo devolverá antes.

El dueño de Grupo Salinas compartió una publicación en (X) Twitter de Luciano Pascoe, director de ADN 40, quien a su vez reposteó un video del columnista Carlos Mota, quien muestra un documento de Fonatur en el que, asegura, “se autoriza la prórroga por un plazo de cinco años de conformidad con la cláusula cuarta de dicho contrato”, lo que implicaría que está vigente hasta agosto de 2027.

¿Qué creen? El contrato del campo de golf de Tangolunda, Huatulco, que opera una de las empresas de @RicardoBSalinas ¡sigue bien vigente hasta agosto de 2027! Aquí les muestro la más reciente prórroga de Fonatur. Véanla con sus propios ojos... ?????? pic.twitter.com/oDCWzCKWyW — Carlos Mota (@SOYCarlosMota) February 21, 2024

“Deberían ponerle fecha exacta a la supuesta entrega del campo de golf… los distraen bien fácil de lo que es verdaderamente importante. Por cierto, ya quebró Banco Azteca, ya embargaron a Elektra?”, publicó Salinas Pliego en X.