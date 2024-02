“En 100 días vamos a cambiar la historia de México”: Álvarez Máynez al registrar su candidatura por MC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al solicitar su registro como candidato presidencial por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Álvarez Máynez aseguró que, a partir del 1 de marzo, cuando inician las campañas, se dedicará a darle la vuelta al proceso electoral y “cambiar la historia de México”.

Máynez, como sus contrincantes de la alianza “Juntos seguimos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, y de la coalición “Fuerza y corazón por México”, Xóchitl Gálvez, fue recibido por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de quien recibió su constancia de registro como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

“Recibimos la solicitud de registro del maestro Jorge Álvarez Máynez como candidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano”, dijo Taddei en el acto oficial.

Posteriormente, en un discurso pronunciado después de formalizar su registro ante el órgano electoral nacional, el emecista afirmó:

Máynez afirmó que MC será la única opción en la boleta de elecciones presidenciales que “no tuvo que pactar con ningún criminal de este país” y será la alternativa “decente y honesta” entre las alianzas que contienden para dirigir al país.

“Que en la boleta vaya a haber una candidatura que no le fue a pedir permiso a los oligarcas de este país, que en la boleta haya una candidatura que no tuvo que pactar con ningún criminal de este país, que en la boleta esté una candidatura que ponga en el centro las ideas, en las causas, y en la posibilidad de tener un mejor futuro, que incluya a todas y a todos, un futuro como el que se merece el gran país que es México”, lanzó Álvarez Máynez.

El emecista, el único hombre y el más joven en la contienda por la presidencia, se dijo “preocupado” por el México actual que se encuentra en manos del crimen organizado.

“Este México me preocupa mucho más, que lo que pueda pasar en los próximos meses”, señaló en referencia a las elecciones del próximo 2 de junio.

Reclamó al INE “no aplicar la ley” ante las recurrentes ilegalidades que comenten las candidatas presidenciales y se refirió como “infelices” a los integrantes de la vieja política.

“Si México como es hoy, es porque quienes dirigen el país, la clase política tradicional, la vieja política, son unos infelices. No lo digo como se entiende tradicionalmente el término, como un insulto, me refiero a que no son felices.