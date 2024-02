“Nunca me he anotado a una candidatura”, dijo Jesús Ramírez sobre el sorteo de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante el sorteo de Morena para elegir a aspirantes a un lugar por la vía plurinominal en las cámaras de Diputados y de Senadores, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que aunque salió para la cámara baja en la primera lista, no dejará su cargo, porque no expresó su intención por ir a una curul; además, quienes estén en el listado definitivo deberán renunciar a su cargo antes del 1 de marzo.

Este último podría ser el caso de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Daniel Asaf, jefe de la ayudantía, dos de los personajes más cercanos al mandatario federal; pero no será el de Ramírez Cuevas, porque dijo que únicamente se le incluyó en el sorteo –y salió– por ser consejero nacional de Morena.

“No he pensado cambiar, mientras el presidente de la República considere que yo pueda seguir cumpliendo esa tarea, la seguiré haciendo. El partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales, yo soy consejero nacional del partido porque es mi derecho ser militante de una organización y representante”, expuso.

En breve entrevista con medios en Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que apareció su nombre en el sorteo, “pero hasta ahí, ya yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador”.

No rechazó que aspire a un cargo porque, “como todo ciudadano, tiene derecho para estar considerado para un puesto de representación popular o para ser gobernante, pero en estos momentos yo estoy enfocado en la tarea de comunicación del gobierno, no estoy pensando en otro tema”.

Ramírez Cuevas indicó que no fue necesario comunicarle al partido que no está interesado en ir por una plurinominal “porque ellos ya saben que yo no tenía aspiraciones para ser candidato. Ni siquiera tienen mis documentos ni he presentado algún tipo de carta de intención ni he manifestado interés en participar en este momento”.

Añadió un comentario poco entendible: “Pobrecitos todos los que dijeron algo que no tiene que ver con ello, pero algo que es importante destacar: que eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, no hubo dados cargados ni fue voluntad de una sola persona, fue un ejercicio democrático a través de la insaculación y que ese fue el resultado”.

Es un ejercicio con el que se busca quitar la idea, dijo, de que en las decisiones de Morena hay un grupo que domina o que defina las candidaturas.

Sobre los casos de Asaf y Esquer, señaló: “No tengo información respecto a nadie del gobierno federal que aparezca en esa lista y en todo caso será su decisión personal, si quieren ser candidatos a algo tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley, nadie puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular, y la ley lo marca claramente, todo el que quiera aspirar tienen que renunciar antes del 1 de marzo. Esa es una cuestión personal, no es una cuestión del gobierno”.

Una de las iniciativas del presidente López Obrador incluye eliminar la figura de senadores o diputados por la vía plurinominal y pese a eso en la lista definitiva –en la que podría ser la última oportunidad de ser legislador bajo esta figura, en caso de que se cumpla la propuesta del Ejecutivo federal–, se mantienen cercanos al mandatario, así como el caso del hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago, en una suplencia. O políticos que durante años se mantuvieron en la oposición, como el expanista Javier Corral.