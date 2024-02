Arturo Zaldívar niega injerencia de AMLO en el Poder Judicial y asegura que hubo “diálogo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que durante su gestión hubiera una injerencia indebida del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros interveníamos respetuosamente” cuando el ministro Zaldívar presidía la Corte, reveló el jueves el mandatario en su conferencia mañanera.

López Obrador afirmó que le pedía a Zaldívar que intercediera en algunos casos para hablar con los jueces. Incluso consideró que si aún estuviera al frente del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, no se habría permitido que saliera de prisión el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Entrevistado el jueves por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Zaldívar respondió a la polémica levantada por las palabras del mandatario y afirmó que con López Obrador y con el gobierno federal tuvo una relación de diálogo, cordialidad y respeto.

“La coordinación y el diálogo entre poderes no sólo es positivo sino que me parece que es necesario”, afirmó Zaldívar. “Cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora se hace todavía más importante que haya diálogo entre los poderes”, añadió.

En ese contexto también consideró cordial la relación que hubo con los presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Durante todas las presidencias de la Corte anteriores a la mía y en todas las presidencias, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos dos veces al año con el presidente, más la comida del Informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían frecuentemente con él, con Felipe Calderón también”.

Sin injerencia indebida

“Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida al Poder Judicial federal”, sostuvo Zaldívar, quien aseguró que defendió la independencia y autonomía de los jueces.

“Durante los cuatro años que fui presidente, nunca le hablé, ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”, aseveró.

López Obrador, consideró, se expresó de la manera en la que lo hizo por no ser experto en derecho y por la información que recibe de los funcionarios públicos encargados de la relación con el Poder Judicial.

En alusión a las críticas que hizo López Obrador de que la relación cambió desde que asumió la presidencia de la Corte la ministra Norma Piña, expuso. “En mi administración hubo cero tolerancia a la corrupción, me parece que lo que el presidente está percibiendo es que estos controles, esta vigilancia, ha desaparecido”.

Consideró que las palabras del mandatario fueron más una cuestión de lenguaje que de fondo.

“Me parece que es un tema más de lenguaje. Él no es abogado, no tiene por qué manejar el lenguaje técnico. No sabemos cómo se procesaba y en qué términos la información que él recibía de los funcionarios dependientes de él a quienes les tocaba la relación con el Poder Judicial, y quizá él al final la verbalizó de esta manera”, expuso.

“No coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo mismo que se ha hecho siempre y que, además, con derecho a hacerlo, que el gobierno, como lo hacen los gobernadores y gobernadoras, como lo hacen los legisladores, acuden al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer al Poder Judicial que les asiste la razón”, expuso Zaldívar y remató.

“Dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente, y ahora se ha tomado la decisión de defenderlo a través del enfrentamiento, de las descalificaciones, del pleito, que creo que no ha abonado nada. Hoy el Poder Judicial federal está generando un rechazo de una parte importante de la sociedad, porque todos los poderes del Estado tenemos que dialogar. No somos adversarios, el Poder Judicial no es un actor político de oposición, es el controlador de la Ley y de la Constitución”.

El exministro dijo que no volvería a referirse a los comentarios del presidente.