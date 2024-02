“Fue como el parto de los montes, parieron un ratón”: AMLO sobre reportaje del NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Fue como el parto de los montes, parieron un ratón”, así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el reportaje de The New York Times sobre la presunta entrega de dinero del narcotráfico para su campaña presidencial de 2018, por el que también cuestionó: “¿Quién va a reparar el daño a mis hijos?”.

“Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México (…) ¿Qué hizo el New York Times?, ¿qué hizo el reportaje? Nada. Fue como el parto de los montes: parieron un ratón. Deberían hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo, calumniador, falsario, al servicio de intereses creados”.

Indicó que se trató de un ataque no solo a su gobierno, también a su familia.

“¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Me está vinculando a mí y a mi familia sin pruebas, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, dijo al referir la exhibición del número telefónico de la jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, Natalle Kitroeff, quien solicitó respuesta a planteamientos que vendrían en el texto que publicaron este jueves.

Incluso afirmó que lo volvería a hacer: “Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Por encima de la ley, está la autoridad moral y la autoridad política, y yo represento a un país y un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”.

El mandatario federal llamó a que presenten pruebas de lo publicado en el reportaje. “Dicen tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loera”.

Añadió el cuestionamiento: “Quién me va a reparar el daño, quién le va a reparar el daño a mis hijos”, luego de que salieran en la investigación por recibir dinero del narcotráfico.

“No se puede calumniar al presidente de México, al que calumnie tendrá replica con todo, sea quien sea”.

De nuevo se refirió a la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Cómo frente a una acusación así se pueden despejar dudas si no se da a conocer el expediente porque nosotros lo que sostuvimos es que habían fabricado el delito. Con ese criterio de que no se puede dar a conocer información reservada aconsejaban los abogados que se borraran los nombres, testar, hay que testar”.

Añadió que si publican un expediente testado o tachado se genera la desconfianza y la sospecha de por qué borraron elementos.

Deberían hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo, calumniador, falsario, al servicio de intereses creados”.