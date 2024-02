La Casa Blanca desaprueba la difusión del teléfono de corresponsal del NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos desaprobó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el reportaje publicado por The New York Times y la difusión pública del número telefónico de la jefa de la corresponsalía del rotativo estadunidense en México, Natalie Kitroeff.

Este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue consultada sobre los comentarios que hizo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa mañanera del jueves, en la que respondió públicamente a un cuestionario enviado por Kitroeff sobre supuestos nexos de personas de su círculo cercano con el narco y dio lectura también al número de teléfono personal de la periodista.

El reportaje del diario, que fue publicado horas después de la respuesta pública de López Obrador, es sobre el presunto apoyo del narcotráfico en 2018, en el que se mencionan un supuesto pago de Los Zetas, otro que habría coincidido con la reunión del presidente y la madre de El Chapo y presuntos videos de los hijos del tabasqueño.

Este viernes, cuestionado sobre la difusión pública del número personal de Natalle Kitroeff, López Obrador negó que fuera un error y aseguró que lo volvería a hacer si está “de por medio la dignidad del presidente de México”, y agregó que, si la periodista tiene temor, que cambie de número.

“No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de The New York Times”, expresó el mandatario.

Karine Jean-Pierre dijo desconocer la información, pero ante la consulta aseveró en nombre del gobierno estadunidense que es importante que la prensa pueda informar libremente y de una manera que se sienta segura y protegida.

"No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos", respondió la portavoz.

"Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadunidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos", añadió Jean-Pierrre.