Xóchitl Gálvez publica su número tras filtración: "he decidido no cambiarlo"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que, supuestamente, filtraron su teléfono y no dejan de llegarle mensajes y envió amagó: “Preocúpense, porque esto ya nadie lo para”.

“Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, que se publicaron con mala leche, muchos más teléfonos, filtraron también mi número y, desde entonces, no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí te lo dejo”, señaló la aspirante presidencial y ella misma colocó en su video su número telefónico: 5528991235.

Dijo que decidió no cambiarlo, como otros personas como la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum o el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán.

“Entre los mensajes que he recibido me critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”, indicó en su video publicado en X, este domingo 25 de febrero, de 56 segundos.