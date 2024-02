AMLO se queja de censura de YouTube por revelar número de corresponsal de NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador muestra la carta de la jefa de corresponsales de The New York Times. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que la plataforma YouTube lo sancionó por revelar el número telefónico de la jefa de corresponsalía en México del medio The New York Times, Natalie Kitroeff, por lo que en su oficina le propusieron eliminar el número completo para volver a subir la transmisión del 22 de febrero y el presidente se negó.

“Pero ya no hay que hablar de eso porque si no, hasta censuran, ya hasta YouTube me cepilló; tengo información, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a los de un partido conservador. Ellos están metidos, son del mismo grupo, Claudio X. González, Castañeda”, dijo.

En torno a si solicitó revisión de por qué le bajaron la transmisión de la conferencia del 22 de febrero, el presidente respondió: “Sí, quien me ayuda, Jessi, que es extraordinaria, muy buena, que me ayuda mucho, tiene alguna relación con YouTube, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono que podía subir de nuevo el texto, ella hizo eso”.

Pero después, relató el presidente, “cuando yo me enteré, le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado que un periodista, bueno, que hay periodistas buenos, la mayoría de los periodistas en México son buenos, nada que ver con estos premiados que no entienden la realidad en México, porque pues viven en Polanco, tienen de referencia a Castañeda, Aguilar Camín, Dolia Estévez, Denise Dresser, así como nunca van a los pueblos”.

Al final dio la versión sobre “la discrepancia cariñosa con Jessi que dice: quitamos… no, no, no, quita todo y déjanos poner el texto sobre la censura, porque no nos miden con la misma vara, son muy dados a invocar la ley, las normas, los reglamentos. Son muy hipócritas, esa es una de las características del conservadurismo en México y el mundo su doctrina es la hipocresía y les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno”.

También se lanzó contra Univisión al llamarlos zalameros, por intervenir en los señalamientos al presidente por mostrar el número telefónico de la periodista, más allá de cuestionar propiamente sobre el contenido del reportaje en cuestión.

Dijo que este fin, en su gira desde Mazatlán, Sinaloa, “mandé un mensaje a los de Univisión, primero por qué se meten (…) pero también de oportunistas los de Univisión, de oficiosos, supuestamente en defensa de la prensa libre, los quiero ver ahora con lo de Assange, a ver cómo van a actuar, el New York Times. En mi tierra se le dice a los oficiosos, el oficioso es el que se mete sin que tenga que ver directamente en el tema. En mi tierra el oficioso es el zalamero, porque ellos están en el grupo de Claudio y de todos los seudointelectuales, corruptos, alcahuetes de la oligarquía”.

El presidente López Obrador consideró que entiende la actitud de quienes trabajan en esos medios porque hay quienes ganan, dijo, 5 millones mensuales. “Se hablaba del cuarto poder, pero no, no, y las campañas negras mediáticas están más actuales que nunca”.

Sacó el video desde Mazatlán porque expuso que “yo traía en la cabeza el tema porque no lo dejan ya #NarcopresidenteAmlo ya va como en número ocho y le siguen y le siguen metiendo dinero y dinero e independientemente de que hay que defenderse hoy también, que estar informando sobre estas estrategias”.