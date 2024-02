Gobierno de AMLO vuelve a exhibir número de periodista de The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unos segundos, el gobierno mexicano volvió a colocar de forma pública el número telefónico de la jefa de corresponsalía en México del medio The New York Times, Natalie Kitroeff, y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de un dato institucional, además de desestimar que la plataforma de YouTube de nuevo le elimine la conferencia por la vulneración.

“Ponlo completo, eso no lo toman en cuenta, la compañera periodista hace un trabajo público, periodismo es una actividad pública, como la política y todos tenemos que actuar con transparencia, una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la Presidencia, le habló a su teléfono le envió el correo… es una carta institucional, se la mandó a tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional, es público, eso también luego nos enteramos”, señaló.

Dijo que esta información la tiene porque “ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando en el proceso de transformación, pero independientemente de lo que diga la introducción” y continuó con la lectura, otra vez, de las preguntas que le envió Kitroeff.

Contra el medio The New York Times indicó que “por ética deberían decir cuáles son los documentos por qué ocultan información. ¿Cuáles fueron las entrevistas en aras de transparencia?” y al referir que hablan de personas “confidentes” como fuentes el presidente expuso: “A lo mejor estaban pensando en Jesús Ernesto, o la otra confidente, Beatriz, que también la amo, o mis otros tres hijos mayores”.

Aseguró que lleva cerca de 50 años luchando por sus ideales y principios, además de mantener una actitud de recto proceder, enfrentando muchas tentaciones “y lo he hecho, he resistido las tentaciones del dinero y del poder por mis ideales, mis principios, imagínese cuánto dinero podrían haberme dado para que yo no enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. Cuánto, todo lo que hubiese pedido, pero prefiero dejarle a mis hijos pobreza y no deshonra, por eso no pueden”.

Insistió en que se trata de politiquería, dijo, con el grupo de corruptos que gobernó durante décadas y sus vínculos también con otros corruptos de Estados Unidos, por lo que consideró que se trata de una especie de asociación delictuosa y se protegen unos con otros.

Al leer la introducción de la solicitud de información que hizo la reportera al vocero Jesús Ramírez, el presidente expresó: “Ah para amiguitas, para qué quieres adversarios” y consideró que al publicar un reportaje que no muestra pruebas se trata de una amenaza velada propia del hampa del periodismo y de la política.

Después volvieron a colocar la carta con el número de teléfono cubierto y el mandatario federal lo admitió sin de nuevo dar la instrucción de mostrarlo completo.