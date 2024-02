Tras filtración, Xóchitl Gálvez recibe llamadas durante su Conferencia de la Verdad (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Insultos y palabras de apoyo fueron expresados en llamadas telefónicas que recibió Xóchitl Gálvez durante su Conferencia de la Verdad en la mañana de este lunes, ante la filtración de su número personal.

Según la candidata, hasta esta mañana, había recibido “18 mil 343 mensajes y como otros 18 mil mensajes de texto, a través del mensaje directo” y señaló que: “casi les diría que un 95% son mensajes positivos, un 5% son mensajes de ese tipo”, dijo refiriéndose a la llamada con insultos, y “sí ha habido amenazas fuertes”, pero insistió que mantendrá su número de teléfono.

En una de las llamadas, un individuo lanzó insultos contra Gálvez, después de colgar la llamada la candidata sentenció: “esta es la consecuencia de que el presidente haya hecho pública la información”.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso el número de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, Centroamérica y el Caribe, después de que el NYT publicó un reportaje –del que Kitroeff es la coautora– sobre una investigación de autoridades estadounidenses acerca de aliados del presidente mexicano, por supuestos nexos con cárteles de la droga.

Al ser cuestionado por sus acciones, el presidente dijo: “si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya”.

Desde entonces, se han filtrado los números telefónicos de múltiples políticos mexicanos, entre ellos las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

“Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan”, concluyó la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, en un video compartido en su cuenta de X.