AMLO pide respeto a EU: “Nosotros no mandamos a investigar a políticos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en pedir respeto a Estados Unidos porque en México no se denuncia a políticos en ese país por cometer actos irregulares. “Qué nos va a importar a nosotros, cada país tiene su gobierno”.

Reiteró sus señalamientos a ataques a su gobierno que vienen también del extranjero, por los reportajes publicados en ProPublica y en The New York Times.

No pasa nada y además nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a nuestra inteligencia del Estado Mexicano a que vayan a investigar a políticos de Estados Unidos. No hacemos eso. No mandamos espías a china ni a Rusia.

Añadió que “no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados, senadores de ese país. Había un diputado, senador muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro, lingotes de oro”.

Dijo que si no intervienen en ese tipo de situaciones es porque no existe un gobierno para todo el mundo, cada país se rige por sus propias normas.

“Acaba de declarar el embajador Ken Salazar, otra vez, que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, nada más que ya nos pasaron a afectar. La calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que llega solo a tiznar. Si hay acusaciones sin sustento que valgan la pena porque acusaciones son miles de todo tipo hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa”, dijo.