Buscan impedir que Sergio Estrada Cajigal, acusado de violencia, sea candidato a diputado por el PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Carla “N” lanzó una iniciativa en Change.org para impedir que su exprometido Sergio Estrada “N”, exgobernador de Morelos, sea candidato a diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la petición, el 27 de noviembre de 2021 Carla fue brutalmente agredida por Sergio, y a la fecha, pese a los avances de su denuncia por violencia intrafamiliar, “sus influencias políticas han estancado el proceso”.

Tras acusar a los abogados de Sergio de pretender cerrar su caso, Carla N señaló que “si Sergio obtiene la diputación federal por el PAN, tendrá fuero e inmunidad legal. Eso suspendería mi proceso penal por violencia familiar, que incluye violencia física, emocional, patrimonial y económica, incluso sexual.

“Perdería la oportunidad de obtener justicia y se desvanecerían más de dos años intensos luchando por mis derechos”, indicó.

Exigió al PAN retirarle la candidatura y pidió que se impida a un agresor no respetar que la ley sea una autoridad en el país, por ella y todas las víctimas de violencia doméstica.

Nueva video denuncia de Carla Carrillo Herbert, ex pareja de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, ex gobernador de #Morelos.



Ahora muestra fotos de otra ex esposa con golpes, presuntamente violentada por él mismo. pic.twitter.com/RN2aj7ZNXO