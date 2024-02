Morena y el PT impugnan el registro de García Cabeza de Vaca como aspirante a diputado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los representantes de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, presentaron una solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) para que le niegue el registro al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado federal plurinominal.

“Tenemos la presunción de que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó su registro. Así lo anunciaron, que iba a encabezar la lista plurinominal de la segunda circunscripción, de que lo hayan registrado. Vamos a ofrecer el día de hoy una serie de pruebas a la autoridad para que le niegue el registro”, señaló Gutiérrez Luna en conferencia de prensa.

En la sede del INE destacó cuatro puntos importantes para rechazarlo como legislador mexicano, y el primero fue que nació en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana, no tiene residencia en Tamaulipas, estado de la circunscripción, porque “el señor es prófugo de la justicia y tiene suspendidos sus derechos político-electorales y el señor está inhabilitado, de acuerdo con el registro de la función pública”.

Presentó un escrito donde se señala que García Cabeza de Vaca nació en McAllen, Texas, y luego una rectificación, donde corrigió su acta en el año 2017, donde ratifica que nació en McAllen, Texas, en el condado de Hidalgo.

No tiene, dijo, ninguna constancia de haber renunciado a esa nacionalidad o haber pedido la mexicana. No tiene casa en Tamaulipas, pero le pidió al Ayuntamiento de Reynosa que le expidiera un certificado de residencia y realizó diversas diligencias, levantando actas, tomando fotos y coincidieron en que no está avecindado en Reynosa y le negaron la constancia de residencia.

“En su desesperación promovió un amparo para que el juez de Distrito de Reynosa obligara al Ayuntamiento a entregarle la constancia de residencia en Reynosa”, contó.

Señaló que en un primer momento se la negaron. Presentó una ampliación de demanda, que él firma y que tenemos copia, señala de su propia letra y firma que la orden de aprehensión en su contra está vigente y él estaba resguardado para que no se ejecutara la orden de aprehensión, lo cual es una confesión.

Además, comprueba que tiene suspendidos sus derechos político-electorales y, además, dijo, al INE le consta que está inscrito en el registro de las personas inhabilitadas de la Secretaría de la Función Pública Federal.

“Ante todos estos antecedentes le solicitaremos el día de hoy al área correspondiente del INE y a cada uno de los consejeros electorales que se le niegue el registro al señor Cabeza de Vaca. No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para no cumplir con la ley y conseguir un fuero para evadir la ley.

Fernández Noroña añadió que se trata de un cúmulo de irregularidades como para presentarse como candidato y plurinominal, es decir, que no sea votado.

Por eso, pidió al INE realizar una investigación expresa para negarle el registro a Cabeza de Vaca.