Cumbre de América: AMLO amaga con no reunirse con Biden y Trudeau "si no hay trato respetuoso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si no hay un trato respetuoso de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador no participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo en abril en Quebec. “Hay mucho acecho”, dijo.

Esta declaración se dio luego de que el mandatario pidió a ambas administraciones que se enteren de la campaña en contra de su gobierno y su partido en vísperas de las elecciones presidenciales, porque acusa que las disputas por el acero, el contrabando de drogas y la migración son temas para agarrar de piñata a su gobierno en México y son impulsados por sus adversarios mexicanos, que hacen lobby en esos países.

“Si no hay un trato respetuoso no participo, además ya me faltan nada más siete meses”, respondió al planteamiento sobre si participará en la cumbre; también ante la reunión que busca la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, con el primer ministro Trudeau.

“No me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque (Chiapas), aquí sí me siento muy bien de salud, de ánimo, aquí hay muy buenas vibras, acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico”, dijo.

En específico sobre si Justin Trudeau recibiría a Bárcena, dijo: “Sí está allá o iba a Washington, ella se hace cargo, pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho. Les voy a poner dos imágenes, ya las he puesto, pero ayudan mucho las imágenes, ¿no tienes el de la patria amenazada? Y luego la fotografía de los buitres”, pidió al área de producción, en su conferencia matutina desde Chiapas.