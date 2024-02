Los medios “zopilotean” los temas relacionados con la violencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los medios “zopilotean” temas relacionados con la violencia, como el asesinato de dos candidatos –del PAN y Morena– a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán; también, basado en una publicación falsa sobre la periodista Anabel Hernández afirmó que no le desea mal a nadie. Sugirió que “nos cuidemos todos”, por si existe algún plan que busque desestabilizar el ambiente.

El mandatario no ha presentado un informe sobre el asesinato de ambos candidatos: Miguel Ángel Zavala, de Morena, y Armado Pérez Luna, del PAN, pero afirmó que “ahora está la campaña del ambiente de violencia (…) ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia”.

Acusó: “Estaba yo viendo a Ciro ya ´zopiloteando´, diciendo: ‘Pues se está, sin duda, enrareciendo el ambiente de violencia’. El único caso así que se tiene que aclarar, y hay instrucciones para eso, donde fue muy lamentable lo que sucedió: cuando le dispararon a él. Y se ha hecho toda la investigación. Es el único caso, que afortunadamente además por tener carro blindado, se salvó”.

El presidente expuso que no le desea mal a nadie y que sus principios e ideales no les permiten actuar como represores, además de que no son autoritarios y vienen de la lucha desde abajo, con el pueblo.

“Les diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos, y que nos cuidemos todos por si existe algún plan, pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros, puede darse”, dijo.

El mandatario federal ve una situación distinta porque le ha tocado enfrentar campañas sucias como en 2006, que consideró fue un ambiente “tremendo, terrible, era una atmósfera muy cargada en esos tiempos, que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no”.

Abordó también una información que horas antes desmintió la propia Anabel Hernández comunicándolo al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Ayer estaba yo viendo, no sé si fue cierto, de un atentado a una periodista que denuncia –ponla–, la periodista Anabel Hernández, que hace denuncias contra narco, incluso en contra de nosotros, sin pruebas, ayer apareció que fue víctima de un atentado. Ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré”, señaló.

De nuevo afirmó que no le desea mal a nadie y no tiene enemigos, solo adversarios, además de que tiene la consciencia tranquila.

“Hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce, nada más de oídas. Desde luego son las ideas, las que no les gustan nuestras ideas a algunos; y tienen derecho a que no tengan por qué aceptar nuestras ideas, porque no puede haber un pensamiento único. En la democracia tenemos que pensar distinto, hasta en la familia se piensa diferente y tiene que haber pluralidad”, afirmó.

Hasta ese momento el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, le informó que el tema del atentado a Hernández es falso. “De hecho, ya hasta hay unos tuits de legisladores que los tuvieron que bajar porque era falso”, le comentó pese a que fue la periodista la que dio vista del hecho al mecanismo de la Secretaría de Gobernación, en específico que no tiene cuenta en X, plataforma desde donde salió la noticia falsa sobre una supuesta agresión.