Pese a molestia de AMLO con EU, Blinken dice que la cooperación con México es “más fuerte que nunca”

WASHINGTON (apro) – Pese a comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador de molestia con Estados Unidos, su secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, aseguraron que la relación bilateral entre los dos países se encuentra más fuerte que nunca.

“Tengo que decirles lo mucho que aprecio la cooperación y colaboración que iniciamos con el gobierno de López Obrador”, dijo Blinken durante el encuentro trilateral en el Departamento de Estado con Bárcena y Carlos Martínez, ministro de relaciones exteriores de Guatemala.

El encuentro trilateral en Washington fue para que abordar los temas de migración de personas que buscan llegar a los Estados Unidos, procedentes no solamente de Centroamérica, sino también de Sudamérica y el Caribe.

Today, we built on our strong collaboration with Mexico and Guatemala to manage irregular migration and address its root causes.



By creating jobs, promoting democratic governance, protecting human rights, and improving security, we can help people build better lives at home. pic.twitter.com/wt38QUfGYU