Qatar niega tratamiento para el VIH a mexicano detenido con engaños por su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Manuel Guerrero Aviña, de 44 años de edad, fue detenido en Qatar el pasado 4 de febrero por policías que le habrían montado una trampa y sembrado drogas.

De acuerdo con sus familiares, los agentes crearon un perfil falso en Grindr, una aplicación de citas para integrantes de la comunidad LGBTQ. Con dicho perfil contactaron a Manuel y, al momento de encontrarse, lo detuvieron.

“Manuel se encontraría con la supuesta persona con quien acordó la cita, pero, en su lugar, encontró a oficiales de la policía que lo esperaban para detenerlo de manera arbitraria. Durante la detención, los oficiales le ‘sembraron’ un cuarto de gramo de metanfetaminas para incriminarlo por el delito de posesión de drogas”, explicó la cuenta en X de @QatarFreeManuel, dedicada a difundir información sobre el caso y luchar por la liberación de Manuel.

De acuerdo con el mismo comunicado, “Manuel ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de actos de tortura psicológica; autoridades intentaron forzarlo a identificar en sus contactos telefónicos a más integrantes de la comunidad LGBTTTTIQ+, y le obligaron a presenciar el sufrimiento de otras personas también detenidas mientras eran azotadas”.

Su familia teme por su salud, ya que vive con VIH y se le ha negado el acceso a su tratamiento.

El caso es atendido por Reino Unido: Embajada de México

La Embajada de México en Qatar publicó un comunicado en su cuenta en X en el que explicó que estaba atenta al caso, pero “debido a que el interesado tiene registrada su residencia en Qatar como nacional del Reino Unido, el consulado de ese país en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida por autoridades qatarís para hacer gestiones consulares a su favor”; así mismo, aseguró que darían seguimiento al caso junto con la Embajada de Reino Unido.

La Cancillería mexicana, por su parte, dio a conocer que sus representantes tuvieron una reunión con un integrante de la familia de Manuel, así como con agrupaciones interesadas. En un comunicado, expresaron que “harán todo lo que esté al alcance del Estado mexicano para salvaguardar los derechos de Manuel, su dignidad y su acceso a tratamientos necesarios para su salud”.

Manuel está en aislamiento y ha pasado 15 horas sin agua ni alimentos

El familiar de Manuel que estuvo presente en la reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue Enrique Guerrero, su hermano, quien ante medios de comunicación declaró: “El gobierno mexicano tiene que fijar una postura clara y contundente porque no es admisible que un connacional sea detenido por su orientación sexual”.

“Además de eso, se agrava la situación porque Manuel padece VIH, vive con VIH y el estado de Qatar no le brinda sus retrovirales, es decir, lo están torturando y condenando a muerte. Y el estado mexicano, lo que dice en su comunicado es ‘estamos en contacto con la familia’; bueno, que me manden a mí WhatsApps, ¿de qué nos sirve? ¿Eso es lo que puede hacer el estado mexicano? O sea, no soy amigo del estado mexicano, no somos amigos, ellos tienen un poder estatal y una obligación de garantizar la vida de un connacional y sus derechos fundamentales”, declaró Enrique.

“Qatar tiene una legislación que es, obviamente, totalmente violatoria y de derechos humanos, porque ni siquiera, ni siquiera permite el debido proceso, no ha tenido defensor de oficio; no ha tenido traductor; le han hecho firmar documentos en árabe que no entiende”, puntualizó el hermano de Manuel.

Así mismo, Enrique dio a conocer que su hermano está en un centro de detención, en aislamiento, “ha pasado más de 15 horas sin agua y sin alimento”. Enrique dijo que ha tenido comunicación con su hermano, pero que ha sido poca porque Manuel permanece, prácticamente, incomunicado.

Después de la reunión con la SRE, el activista Alaín Pinzón dijo que pedían por “una colaboración entre ambas embajadas, para que Manuel pueda tener acceso, no nada más a los tratamientos, sino –más bien– a estudios de gabinete básicos de personas viviendo con VIH, carga viral, CD 4, generales complementarios, porque también hay que ver cuál es el estado de salud en el que se encuentra Manuel en este momento”.

El mexicano tiene programada una audiencia para el 13 de marzo, pero su hermano teme que, si se le somete a juicio, Manuel podría perder la vida si no le dan los medicamentos que necesitan. Por el momento lleva 21 días sin su tratamiento.