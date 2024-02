Él es Zalewski, el polaco que encontró la tragedia al aterrizar en Cancún (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).­– Por la similitud de su caso con el protagonista de la película La Terminal (Steven Spielberg, 2004), Filip Roger Zalewski fue bautizado como el Tom Hanks de Cancún por los medios locales de Quintana Roo, cuando estuvo asegurado durante cuatro meses por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el aeropuerto de esa ciudad.

Pese a que Zalewski, de nacionalidad polaca, tiene tarjeta de residente permanente en México, desde el 10 de septiembre de 2020, expedida por la dependencia dirigida por Francisco Garduño, permaneció 18 meses más retenido en la Estancia Provisional (EP) en Cancún, al ser clasificado como “peligro para la seguridad nacional”, por tener una ficha roja de Interpol emitida por el gobierno polaco (Proceso 2388 y 2431).

“Las estaciones migratorias son las peores cárceles en México. Si alguien está en prisión por asesinato, tienes mejores condiciones que la gente que está en las estaciones migratorias, aunque la mayoría de las personas están 24 a 72 horas, pero es insufrible para quién está más tiempo como fue mi caso”, cuenta Zalewski a Proceso.

El 5 de febrero último, Filip fue puesto en libertad por disposición de un juez de Distrito en la Ciudad de México, “por un error” de la Fiscalía General de la República (FGR), que violó un amparo ganado el 23 de febrero de 2023 por el polaco, y que ordena la suspensión definitiva contra una detención provisional con fines de extradición emitida en septiembre de 2022 por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Entrevistado el 13 de febrero pasado, junto con su abogado Leopoldo Valverde Ortiz, Filip, empresario que el 15 de enero cumplió 40 años, aprieta las quijadas cuando habla, contiene sus emociones y juega con sus manos… En otros momentos de la entrevista se abraza a sí mismo.

“Me siento paranoico y raro caminando en la calle por no saber qué van a hacer las autoridades mexicanas. Me impactó psicológicamente (mi detención). Si ellos violaron la suspensión definitiva, pueden hacer cualquier cosa.

“No puedo dormir, no pude dormir en la estación migratoria, y no puedo dormir ahora. Duermo de dos a tres de la mañana, nada más una hora”, dice el empresario, director de la consultoría Poland Zalewski Consulting.

Filip también sufre dolencias dentales por la mala alimentación y poca atención médica que recibió durante su cautiverio, estuvo a punto de morir por dengue, sino es porque sus familiares y su abogado pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –“me sacaron inconsciente de la estancia y los médicos dijeron que si hubieran esperado 12 horas más, estaría muerto”-, tiene dolores musculares, en las articulaciones y en la columna porque las condiciones de la estancia no son apropiadas para más de dos o tres días.

Zalewski durante su encierro en el aeropuerto de Cancún. Foto: Especial

Cuando conversa, el ciudadano polaco utiliza la ironía frecuentemente para hablar de su tragedia, por haber perdido 22 meses de su vida entre una sala de espera del aeropuerto internacional de Cancún, custodiada por personal del INM, y cuatro paredes de una estación migratoria sin nada qué hacer.

¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Los negocios, la solvencia de sus empleados, las empresas para las que gestionaba negocios en Polonia, y hasta la vida personal de sus padres, quienes se vieron obligados a convivir bajo un mismo techo, pese a estar divorciados desde hace más de seis años, porque su padre tuvo que vender la casa que habitaba para solventar los gastos de la defensa de Filip.

“Ciertamente es la peor época de mi vida. Nunca había sido arrestado ni detenido ni por un minuto. He viajado a unos 60 países y nunca he tenido problemas legales. Nunca había sido torturado física o psicológicamente hasta que el INM me detuvo en el aeropuerto y me dijeron que, a pesar de ser residente permanente, no podía ingresar al país.

“Presenté varias demandas de amparo, consideraba que me iban a soltar rápido porque la situación era ilegal, pero no tuve la suerte. Yo pensé que iban a ser unos cuantos días y se convirtieron en 22 meses. Esperaba que el juez, al ver mi tarjeta de residente permanente, me ayudara, pero el juez le dio la razón a INM”, cuenta Zalewski de acuerdo con la traducción de su abogado.

El 4 de febrero último, de manera inusitada como lo fue su retención en el aeropuerto de Cancún, el 22 de abril de 2022, el responsable de la estancia, al capitán naval en retiro Gerardo Pérez Urdañez, se mostró amable con él y le dijo que le dejaría salir, lo único que necesitaba era que le firmara unos documentos, que Zalewski rechazó, toda vez que se le retuvo la tarjeta de residente permanente y porque la documentación de su internación era distinta a la realidad.

“Lo que no dijo el encargado es que, al salir de la Estancia, ya lo esperaban agentes de la FGR y la Interpol para detenerlo, sin contar con que le retuvieron su tarjeta de residente permanente y le dieron un permiso como turista por 90 días”, acota Valverde Ortiz.

La “inmediata libertad”

De acuerdo con la “Cronología de la internación del nacional polaco Filip Roger Zalewski”, firmado por el titular de la oficina del INM en Quintana Roo, el almirante retirado Carlos Manuel Bandala, el 4 de febrero la oficina de la dependencia en Cancún recibió la notificación del titular de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la FGR, Jorge Domínguez Martínez Vértiz, sobre la cancelación de la alerta que pesaba sobre el empresario. Horas después se decidió que, quien firmara el acta de internamiento de Filip fuera el representante del INM en el aeropuerto de Cancún, Enrique Pérez Rodríguez, pese a que el polaco estaba en la Estación Provisional.

El documento, remitido a Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, refiere la recomendación que se le hizo a Pérez Urdañez de tomar “las medidas para que el proceso de salida del inmueble (la Estancia Provisional) sea lo más rápido posible, considerando el volumen de efectos y valores del extranjero que se encuentran bajo resguardo de citado inmueble, haciendo hincapié en la posible negativa de firma del extranjero por el robo de sus valores monetarios”.

En la cronología se detalla que a las 15:32 horas se inició “la entrega de pertenencias y valores del extranjero, firmando de recibido dos actas de inventarios de pertenencias y valores (inclusive respecto de la falta de valores monetarios que asciende a cuatro mil 950 dólares americanos, 100 dólares jamaiquinos y 100 pesos cubanos)”.

El mismo 4 de febrero Filip fue montado en un avión de la FGR y llevado a las instalaciones de la Interpol, para ser presentado 24 horas después ante el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en Reclusorio Sur, quien esa tarde suplió a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La audiencia no duró más de 35 minutos, luego de que Paredes Gorostieta advirtió que seguía vigente la suspensión definitiva contra la detención provisional, dictada por el por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México “para el único efecto de que quede, en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentre recluido (…) hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal”.

El juzgador recordó que la ley de amparo refiere que, en materia de extradición, “la suspensión tiene por efecto que no se ejecute”, por lo que “lo que procede era decretar la inmediata liberad del requerido”, a fin de “evitar una posible violación a la suspensión definitiva otorgada y en estricto acatamiento a ésta”.

En su resolución el juez de Distrito especializado prefiere que su determinación “no incide en la continuación del procedimiento ordinario de extradición instaurado contra Filip Roger Zalewski”.

Sin antecedentes penales

Convencido de permanecer en México, Filip pretende recuperar la tarjeta de residente permanente que le fue confiscada en la estancia migratoria; espera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación de la queja presentada en 2023 por los abusos cometidos por las autoridades mexicanas; está atento de la resolución que de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ante la solicitud que hizo en 2022 para tener el estatus de refugiado y, sobre todo, espera combatir la petición de extradición solicitada por el gobierno polaco.

De acuerdo con Valverde, las autoridades mexicanas “fueron muy obsequiosas” con el gobierno polaco, toda vez que hasta ahora “no hay una sola prueba contra Filip en el expediente, sin contar con que la nota diplomática de la embajada no cumple con la legislación mexicana.

“Una extradición sólo puede ocurrir por dos razones: para cumplir una condena dictada de un juez, o para ser sometido a proceso a partir de una orden dictada por un juez. Por los abogados de Filip en Polonia, sabemos que la fiscalía no tiene una orden de aprehensión, lo que hay es una especie de solicitud de detención con fines de investigación, una especie de arraigo mexicano”, explica Valverde.

Terminal de Cancún. Detención de extranjeros. Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro

Entre las irregularidades que detectaron está que, para librar la orden de detención, la FGR omitió informar al juez Delgadillo Padierna en septiembre de 2022 que “la fiscalía de Varsovia pide detener a Filip tres meses para investigarlo”, y, al ser eso ilegal, “se presentó una nueva nota diplomática, lo cual también es ilegal, en la que se elimina esa información”.

De acuerdo con la nota diplomática 49/2022 fechada el 15 de junio de 2022 y firmada por el embajador Maciej Zietara, el país eslavo formuló “una solicitud de aprehensión” contra Zalewski “por sospecha de liderar a un grupo organizado dedicado a estafas multimillonarias y lavado de dinero a nivel internacional”, acumulando 158 cargos, de los cuales 157 se refieren a acusaciones de lavado de dinero presentadas por empresas supuestamente afectadas, de las cuales sólo 10 estuvieron vinculadas a la consultoría de Zalewski, quien cuenta con una cartera de clientes de al menos 200.

La narración refiere que en 2018 se inició una investigación contra Zalewski y otras personas y fue hasta el 22 de abril de 2021 que la Fiscalía Regional de Varsovia obtuvo de la Corte Regional de Varsovia la orden de “detención provisional de Filip Roger Zalewski por tres meses”.

El embajador de Polonia, país que no tiene tratado de extradición con México, alertó a la Cancillería que “formalizaría la petición de extradición dentro del término de 60 días naturales, contados a partir de que se materialice la detención de Filip Roger Zalewski”.

Tres meses después, el embajador presentó otra nota diplomática, fechada en letra manuscrita el 7 de septiembre, en el que nuevamente se solicita a la Cancillería “la detención provisional con fines de extradición internacional” de Zalewski, quien estaría “sujeto al procedimiento penal” que la Fiscalía Provincial de Varsovia “supervisa”.

En este documento se omite la mención de que la detención es con fines de investigación por tres meses, y fue la nota con la que la FGR tramitó la orden de detención provisional con fines de extradición, obsequiada por el juez Delgadillo Padierna el 19 de septiembre de 2022.

Después de cuatro años de investigación de Zalewski en Polonia, por una solicitud de información de su abogado Wojcieh Rudski, el 4 de abril de 2023, la fiscal del Distrito de Varsovia, Ana Szymanska-Borko, respondió que “la investigación relativa a Filip Zalewski (…) hasta la fecha no concluyó con una acusación presentada ante el tribunal”.

El 22 de agosto de 2023 el Ministerio de Justicia notificó que Filip no cuenta con “antecedentes penales”.

Convencido de que la solicitud de extradición podrá revertirse al no haber pruebas en contra de su cliente, Leopoldo Valverde, confía en que “todo se va a resolver en los tribunales, tengo todo el respeto y la confianza en el Poder Judicial”.

Filip Roger Zalewski comparte la confianza de su abogado en los jueces, incluso si evalúan que merece una indemnización, y recomienda a las instituciones involucradas respetar la legislación local.

Migración. Amparo ignorado. Foto: Alejandro Saldívar

“Interpol, FGR y el INM deberían aprender de mi caso, la cooperación internacional debe ser verificada, no debe darse contra la ley porque esto es México; no pueden violar la ley porque Polonia le pidan detener a alguien sin más, porque digan ese Filip es un mal tipo. Ese es mi mensaje a las autoridades mexicanas, que respeten sus leyes mexicanas”.