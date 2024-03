El INE valida las candidaturas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de instalar una sesión especial y declarar un receso que duró casi dos horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó y expidió las constancias como candidatos a la Presidencia de la aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por el partido político nacional Movimiento Ciudadano y las coaliciones ‘Fuerza y Corazón por México’ y ‘Sigamos Haciendo Historia’, que postulan a las personas ciudadanas Claudia Sheinbaum Pardo, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, este Consejo General considera procedente otorgarles el registro y la constancia para contender como candidatas y candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para las elecciones federales de 2024”, se señaló en el Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad por el INE.

Dicho acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó que se definen los nombres de las y los candidatos de los partidos políticos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados bajo el más estricto respecto al derecho de ser votado y se ha verificado el tema en materia de violencia política de género de cada aspirante.

“A partir de mañana, una vez aprobado estos registros, un nutrido grupo de mexicanas y mexicanos, abanderados por las distintas fuerzas políticas, llevarán sus propuestas a la ciudadanía, quien en el ejercicio de sus derechos las evaluarán y, con un voto informado, tomarán la decisión que habrá de otorgar el triunfo a quien obtenga la mayoría de los votos”, señaló. Recordó que, para saber más de las y el candidato, el INE puso en marcha la plataforma “Conóceles”.

De nuevo, dimes y diretes entre los representantes de los partidos

Durante la presentación y discusión del debate no faltaron las burlas y ofensas entre los representantes de partidos políticos y del Legislativo representados en el INE.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, pidió a los otros partidos hacer una campaña de altura, con respeto, propuestas, dirigida a la gente para que la ciudadanía se interese en el quehacer político del país. Aun con su somera intervención, no dudó en expresar que Sheinbaum será la próxima presidenta de México.

El del PRI se refirió a su alianza con el PAN y el PRD para impulsar a Gálvez, pidiendo que se impida que la violencia y la inseguridad obstaculicen el camino de la elección para permitir a la ciudadanía votar de manera libre y sin violencia.

“Es responsabilidad de todas y todos garantizar un ambiente pacífico y seguro, donde cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Todas las candidatas y los candidatos que irán a elección deben tener igualdad de condiciones para competir en igualdad de oportunidades. No podemos permitir que el dinero de procedencia ilícita, que el poder o el crimen organizado distorsionen el proceso democrático”, indicó.

Germán Martínez pidió no sembrar el odio y la violencia en esta elección y advirtió: “No hay votos de los mexicanos buenos y malos, los ciudadanos no se equivocan a la hora de ir a votar. Lo decimos desde el inicio y lo diremos el día de la jornada electoral. Que por el bien de México gane lo que México diga y que, por el bien de México no se derrame sangre en esta elección”.

El del PRD, Ángel Ávila, se dedicó elogiar a Xóchitl Gálvez y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “sacar las manos” de este proceso electoral.

Al respecto, el representante del PT en el Legislativo, Gerardo Fernández Noroña, le recordó que, en el 2020, el expresidente Vicente Fox admitió haber intervenido en las elecciones presidenciales del 2006 a favor del panista Felipe Calderón.

“El PRD, que propone firmar un pacto de civilidad y acto seguido se va a hacer la tarea sucia a la derecha con el discurso de siempre, de mentiras, denuestos, calumnias, majadería. Yo le deseo, en buena lid, suerte al frente opositor, que tenga una campaña de fondo, de propuesta, de seriedad, de solidez, de una oposición que no son, en vez de seguir repitiendo”, acusó y vaticinó que la oposición perderá planteando su discurso en torno a la inseguridad, pues fue en sus sexenios cuando se instaló en el país.

Por esos dimes y diretes, el consejero Arturo Castillo pidió elevar el nivel del debate y la calidad de la contienda porque, al final, el resultado recae en el INE, por lo que les pidió hacer una elección ejemplar y confiable.

¿Cuántos cargos se elegirán el 2 de junio?

Al principio de la sesión especial, la consejera electoral Carla Humphrey recordó que, el próximo 2 de junio, se elegirán 20 mil 708 cargos de elección popular que representan 293 mil más que en las elecciones de 2021, pero no solo es el más grande por el número de cargos, sino también podrán votar 99 millones 8 mil 38 mexicanas y mexicanos residentes en territorio nacional y también en el extranjero, lo que representa un aumento de más de 5 millones de personas respecto de la lista nominal de 2021 y poco más de 10 millones respecto de la lista nominal del 2018.

Humphrey centró su discurso en el valor histórico de esta elección presidencial porque, por primera vez, dos de las tres posibles personas que ocuparán la Presidencia de la República son mujeres.

“Este es un logro sin precedentes para las millones de mujeres que hoy representan más de la mitad de la población, y para las miles de mujeres que a lo largo de nuestra historia lucharon incansablemente por hacer visible nuestra presencia y hacer escuchar nuestras voces en un espacio en el que por mucho tiempo no pudimos opinar, proponer, ni incidir”.

Calificó como revelador que hoy se aprueben estas candidaturas porque da cuenta del momento en el que está la sociedad, en un país en el que típicamente se había señalado al machismo como costumbre, y a la violencia de género como respuesta natural a la participación de las mujeres.

“Durante muchos años, el simple hecho de pensar en que dos mujeres tuvieran un 33 por ciento de posibilidad de llegar a la Presidencia de la República parecía una aspiración lejana, pero hoy es una realidad”, celebró.

Desde hoy y hasta el 6 de junio, la ciudadanía podrá consultar la página “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, en el que podrán informarse respecto del perfil de las candidaturas y así contribuir a que su voto sea informado.