México no romperá relaciones con Canadá por exigir visas a mexicanos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no podría romper relaciones con Canadá por la emisión de visas para una parte de mexicanos, aunque hace “acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro” Justin Trudeau; además de que ahora considera que no habrá cumbre bilateral por cuestiones electorales en México y Estados Unidos.

El presidente López Obrador le recordó a Trudeau que su administración le ayudó “y él lo sabe para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau no se llevaban bien”.

Dijo que Trump quería un tratado bilateral México-Estados Unidos “y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países que era el tratado de América del Norte y que no podíamos hacerlo los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios”.

El mandatario consideró que Canadá “se moderó” al imponer ese documento de ingreso a su territorio, porque solo impactará en un 40 por ciento de quienes entren; también envió el mensaje de “amor y paz” al gobierno del norte.

En torno a la cumbre que sería en Quebec dijo “va a ser muy difícil que haya cumbre, pero no por nosotros sino por las campañas, ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto lo digo, es que hay veces que no se sabe que, entre otras definiciones, la política, así como es hacer historia, también es tiempo, es manejo de tiempos”.

También cuestionó “¿cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral o es casual? Entonces no hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, nada más que como está la temporada política es muy difícil que se dé un encuentro porque hay elecciones también en Estados Unidos y yo ya voy de salida”.

Al faltarle solo siete meses de gobierno, de los cuales tres que son los tiempos de campaña “donde va a haber más calor, se van a calentar un poco más las cosas, los ánimos, pero ya voy de salida. Hay que dejarle tarea a los que nos van a relevar porque si no qué van a hacer, tienen que darle continuidad a la transformación”, insistió.

En Estados Unidos, señaló, también las campañas ya se echaron a andar y las elecciones presidenciales son en noviembre y en México son el primer domingo de junio. “Ya no es momento, ya no es fácil, además los temas de fondo estructurales que tienen que ver con nuestros pueblos están caminando bien: migración, por qué no nos preocupa tanto este fenómeno migratorio esto de las visas”, dijo.

También expuso que un tema que podría tener el primer ministro Trudeu es el lugar que ocupa México como socio de Estados Unidos.

“A lo mejor eso es también lo que tiene el primer ministro Trudeau porque la verdad la verdad, con todo respeto, primero desplazamos a China en la relación económica comercial con Estados Unidos, y se quedó Canadá en segundo lugar y ya también los rebasamos, ahora México es el que tiene el primer lugar pero hagan lo que hagan nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá. Amor y paz”, indicó.

Aseguró que en el tema migratorio no hay nada de qué preocuparse, porque, como nunca, en 20 años casi hay empleo pleno.

En torno a las visas dijo que “consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas, sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo”.

Por esa razón se tiene que “actuar con prudencia, con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro”.